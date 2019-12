Die Nachwehen des Black Friday sind noch nicht verdaut, da folgt schon der Cyber Monday. Schon jetzt gibt es die ersten Rekordzahlen zm Rabattwahn. Wer auch Rekorde hingelegt hat: Alle Mitarbeiter in IT, Fulfillment, Service und andern Stellen des Handels. Ihnen muss man einfach mal Danke sagen.

///// HANDEL NATIONAL

Fiege übernimmt das Fulfillment für den Online-Erotikhändlerund liefert aus dem Fiege-Logistikzentrum in Erfurt die Produkte für das stylische Liebesleben. Fiege beliefert sowohl die B2B-Kunden von AMORELIE als auch die Kunden, die über den Onlineshop oder einen Online-Marktplatz bei dem Händler von Erotikprodukten eingekauft haben.

Walmart soll in den USA trickreichgespart haben, indem Geld zwischen Luxemburg und Großbritannien hin und her geschoben und falsch deklariert wurde. Steuerfüchse erfahren mehr bei Quartz.

Deutschland will Apple per Gesetz zwingen, die NFC-Schnittstelle des iPhones für konkurrierende mobile Zahlungslösungen zu öffnen. Die Länderkammer nahm eine entsprechende Änderung des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes an. Details zur "Lex Apple Pay" lesen Sie bei der Lebensmittel Zeitung.

Die Online-Ausgaben am Black Friday erreichten in den USA einen neuen Rekord von 5,4 Milliarden Dollar, ein Plus von 22,3% gegenüber dem Vorjahr. Adobe Analytics hat dafür die Transaktionen von 80 der 100 führenden US-Online-Händler gemessen. In den Läden war es dagegen mit Minus 6% etwas ruhiger.