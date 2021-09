Die Kryptowährungen sind ein sicheres Mittel für Schlagzeilen und Diskussionen, aber ein sicheres Zahlungsmittel sind sie nicht. Der Kurs von Bitcoin schwankte in diesem Jahr nach ein paar Tweets von Tesla-Chef Elon Musk erheblich und zeigte sich alles andere als stabil. Nun begibt sich der Staat El Salvador in diese Unsicherheit, die nicht eingeschränkt werden kann, und erkennt Bitcoin als legales Zahlungsmittel an. Die Unsicherheit war direkt am ersten Tag erkennbar, denn der Kurs fiel zeitweise um 17 Prozent. Die Menschen werden den Risiken starker Wechselkursschwankungen fast ohne Auffangnetz ausgesetzt. Sie sind in El Salvador für ärmere Leute kaum aufzufangen, das Bruttonationaleinkommen pro Einwohner in El Salvador liegt bei 4.000 US-Dollar (in Deutschland sind es 48.850 US-Dollar). Für Menschen in ländlichen Regionen ist die Nutzung einer virtuellen Währung praktisch ausgeschlossen, für sie gibt es oft schon Probleme bei der Stromversorgung.

Deutlicher Zug zum Online-Handel

Nach einer neuen Untersuchung des Markt- und Meinungsforschungsinstitut You Gov im Auftrag der Payment-Plattform Stripe ist die Bewegung vom stationären zum virtuellen Handel deutlich. In Deutschland hätten 42 Prozent ihr Einkaufsverhalten während der Pandemie verändert und wären inzwischen Online-Shopper. In Frankreich liege der Anteil bei 36 Prozent, in Großbritannien bei 46 Prozent. Eine deutliche Mehrheit (61 Prozent) in Deutschland bevorzuge den Einkauf auf einer Plattform und nicht auf den Webseiten der einzelnen Händler. Insgesamt wollen 22 Prozent der Befragten auch in Zukunft online einkaufen, 20 Prozent kauften auch wieder in Geschäften, überwiegend aber digital. Nur wenig Anklang habe Click & Collect gefunden, denn nur für vier Prozent stelle dies auch in Zukunft eine interessante Variante dar. Gegenüber der populären Möglichkeit des Einkaufs auf Plattformen habe das Shoppen mit Hilfe von Abos für bestimmte Produktgruppen nur wenige Freunde. Insgesamt liege der Anteil bei 15 Prozent, bei den Millennials aber bei 25 Prozent.





Initiative für mehr Frauen in der Digitalwirtschaft

Am 8. September startet die Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein (DiWiSH) anlässlich des Weltbildungstags die Kampagne Women@Tech. Der Anteil der Frauen in IT-Berufen sei von 15 Prozent 2015 auf aktuell nur 17 Prozent angestiegen. Mit Women@Tech sollten nun Frauen und ihre Werdegänge in der Digitalwirtschaft vorgestellt werden, denn es fehle an Vorbildern. Die Digitalbranche sei aber cool, familienfreundlich und abwechslungsreich, wird Projektleiter Johannes Ripken zitiert. Interessant, dass der Projektleiter des DiWiSH ein Mann ist. Es gehe darum, mit bestehenden und neuen Kooperationen Frauen für die Branche zu gewinnen. Die ersten beiden Veranstaltungen der neuen Kampagne sind für den 15. September geplant.



Neue Datenplattform der GfK

Die GfK will den Unternehmen mit Hilfe der neuen Datenplattform "gfknewron" den Zugriff auf Markt-, Konsumenten- und Markendaten ermöglichen. Dieser erfolge in Echtzeit, erforderlich sei nur ein Zugang, könne aber durch mehrere Abteilungen gleichzeitig erfolgen. Im Mittelpunkt stünden Fragen wie: Was wurde wo und zu welchem Preis gekauft? Wer hat gekauft und warum? Die Plattform beruhe auf einer KI-gestützten Software, zum Einsatz kämen die neuesten Analytik-Fähigkeiten. Die Unternehmensleitungen erhielten so einen 360-Grad-Überblick über ihre Geschäftsentwicklung, so dass die Produkte nach den Kundenbedürfnissen ausgerichtet und das zukünftige Marktpotenzial eingeschätzt werden könne, verspricht die GfK.





Satispay und Shopify starten Kooperation

Shopee steht vor dem Start in Polen

Amazon startet in Ägypten

Das italienische Fintech-Unternehmen Satispay und Shopify haben sich auf eine Kooperation geeinigt, durch die die Händler, die Shopify einsetzen, auch mit der Payment-Technologie von Satispay arbeiten können. Diese Möglichkeit besteht nach Angaben der beiden Unternehmen für rund 1,8 Millionen Satispay-Nutzer in Italien, Deutschland und Luxemburg. Satispay beziffert die Zahl der 2020 im Heimatmarkt Italien mit den Payment-Lösungen durchgeführten Transaktionen bei mehr als 31,1 Millionen, der Gesamtwert habe bei 585 Millionen Euro gelegen. In diesem Jahr sei das Transaktionsvolumen um 132 Prozent gewachsen. Händler, die Shopify nutzten, könnten nun Satispay als Zahlungsmethode in das Shopify-Dashboard integrieren, teilen die Kooperationspartner mit.Rund zwei Jahre nach dem Start von Shopee in Brasilien wird nun über einen möglichen Start in Polen berichtet. Damit würde der Handelskonzern aus Singapur, der bislang vorwiegend in Asien und Südamerika tätig ist, den ersten Schritt in Europa setzen, berichtet Tech in Asia . Shopee habe bei polnischen Online-Händlern seit Anfang August telefonisch wegen möglicher Zusammenarbeit angefragt und bereits Verträge mit Logistikunternehmen abgeschlossen. Gesichert sei auch die Internetadresse Shopee.pl, zwischen Oktober 2021 und März 2022 seien Angebote wie kostenfreie Warenzustellung für die Kunden und für die Händler ein provisionsfreier Verkauf vorgesehen.Und wieder wischt Amazon einen weißen Fleck von der Landkarte. Dieses Mal ist es Ägypten, dafür wird die Plattform Souq.com geschlossen. Händler, die bislang dort verkauft haben, wurden im Juli wegen der Anmeldung bei Amazon Egypt angefragt, nun wurde die Webseite freigeschaltet, schreibt Tamebay . Die Login- und die Kundendaten seien komplett auf die neue Webseite transferiert worden. Aufgeteilt sei die Plattform in die üblichen Produktkategorien, noch nicht eingerichtet sei Prime. Bei Amazon FBA erfolge die Lieferung in ein bis zwei Tagen, in Stadtregionen, dazu gehörten auch Kairo oder Gizeh, innerhalb eines Tages. Ägypten gehöre zu den kleinsten Märkten für Amazon ///// TRENDS & TECH