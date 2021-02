Der Sparbetrag der Deutschen ist im Jahr 2020 um fünf Prozent gestiegen, der private Konsum gleichzeitig um elf Prozent zurückgegangen. Viele Dinge wurden trotz E-Commerce-Boom-Zeiten doch nicht online eingekauft. Teils, weil man sie einfach nicht brauchte, wie die Anzughose oder das kleine Schwarze. Teils, weil große Anschaffungen zurückgestellt wurden. Vom Nachholbedarf nach der Krise dürften alle Händler profitieren. Baldmöglichst bitte.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

In zehn Jahren auf Augenhöhe: Online-Modehandel verdoppelt sich

Einerseits kaufen Kunden:innen immer noch am liebsten in einem Modegeschäft am Wohnort ein, andererseits muss der Handel die Ladenflächen bis zum Jahr 2030 um bis zu 50% verkleinern, weil der Online-Handel dem stationären Handel den Rang abläuft. Das Dilemma beschreibt die aktuelle Trendstudie „Fashion 2030 – Sehen, was morgen Mode ist“, die die Unternehmensberatung KPMG in Kooperation mit dem EHI Retail Institute e. V. in Köln vorgelegt hat. Auch der Mensch bleibe für die Befragten Handelsexperten weiterhin mit 88% ein wichtiger, aber teurer Faktor.



Joker-Jeans gibt's nur noch online

Jürgen Bernlöhr, Gründer und Geschäftsführer der Herrenjeansmarke Joker, hat laut eines Schreibens, das der Textilwirtschaft vorliegt, angekündigt, seinen Vertrieb komplett auf online umzustellen und sich aus dem stationären Handel zurückzuziehen. Als Begründung nennt er tiefgreifende Veränderungen in der Branche. Noch ist die Händlersuche auf Joker-jeans.de freigeschaltet.



Die Deutschen sparen wieder mehr

In Pandemiezeiten sitzen die Deutschen auf ihrem Geld. Nach Angaben der Wirtschaftswoche ging das verfügbare Einkommen im vergangenen Jahr nur um 0,8% zurück, der private Konsum aber um 11,7%. Gleichzeitig erhöhte sich der Sparbetrag der Bundesbürger von elf auf 16% im Vergleich zum Vorjahr. Viele Dinge habe man im Lockdown einfach nicht gebraucht und vieles würde auch online nicht gekauft. Der Konsumstau werde sich baldmöglichst auflösen, heißt es im Kommentar.