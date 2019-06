Liebe Leserin, lieber Leser, vielleicht gibt es doch noch eine Zukunft für den klassischen Handel. Als Unterhaltungsformat. Auf YouTube, das schon einige eigenartige Entertainment-Formen wie ASMR hervorgebracht hat, sind nun Videos ein Trend, die Menschen zeigen, die durch Supermärkte streifen und Sortimente vorstellen. Die NZZ philosophiert da vom "musealen Charakter" des Handels und der Sehnsucht nach "einem biedermeierlichen Ort". Wichtiger dürfte aber eine Studie sein, die sagt, was digital im Handel geht.

"Finde, was dich happy macht" zudem mit eBay zu tun hat, wird nicht so ganz klar. Vielleicht mal `ne kreative KI ranlassen. eBay feiert seinen 20. Geburtstag in Deutschland. Die TV-Kampagne ( Spot ) dazu kommt von den Top-Kreativen bei Jung von Matt/Spree. Der Spot zeigt, dass auch die Werbegenies manchmal nur einen guten Song aussuchen und eine nette, wenn auch herzige Story erzählen können, die auch ein Dachbodenfund von einem verlorenen Pitch sein könnte und die man am nächsten Tag vermutlich schon wieder vergessen hat. Was das alles jenseits des Sloganszudem mit eBay zu tun hat, wird nicht so ganz klar. Vielleicht mal `ne kreative KI ranlassen.

"Park_up" will ungenutzte Stellflächen in Innenstadt-Parkhäusern als Mikro-Depots und Verlade-Stationen für Pakete nutzen. Es testen Forscher des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) zusammen mit dem Parkhausbetreiber Apcoa, dem Logistiker Velocarrier und dem Parkdienstleistungsanbieter Evopark. Die Anfänge des Projekts reichen übrigens zurück bis in das Jahr Das Stuttgarter Pilotprojekt will ungenutzte Stellflächen in Innenstadt-Parkhäusern als Mikro-Depots und Verlade-Stationen für Pakete nutzen. Es testen Forscher des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) zusammen mit dem Parkhausbetreiber Apcoa, dem Logistiker Velocarrier und dem Parkdienstleistungsanbieter Evopark. Die Anfänge des Projekts reichen übrigens zurück bis in das Jahr 2017

110 Millionen Euro (+3,4%). Dreiviertel davon entfallen auf die Märkte Deutschland, USA und Frankreich. Die Top 5 komplettieren Skandinavien und die Benelux-Staaten. Und woran lags? "Fokus auf Technologie und Verbesserungen der Services für unsere Partner", sagt CEO Philip Rook. Spreadshirt kann sich für 2018 10 Millionen Euro EBITDA auf das T-Shirt drucken lassen. Das ist immerhin ein Plus von 23% gegenüber dem Vorjahr für die Leipziger. Wahlweise kann man auch den Gesamtumsatz aufbügeln. Der steigerte sich um 3,4% auf(+3,4%). Dreiviertel davon entfallen auf die Märkte Deutschland, USA und Frankreich. Die Top 5 komplettieren Skandinavien und die Benelux-Staaten. Und woran lags? "Fokus auf Technologie und Verbesserungen der Services für unsere Partner", sagt CEO Philip Rook.

Friseuren und Kosmetikern soll das eine Alternative zu bisherigen Lieferanten und Shops bieten. In einem



B2B-Attacke von Amazon auf dem Beauty-Markt. Amazon bietet jetzt den Einkauf für Beauty-Profis im Webshop an. Stylisten,und Kosmetikern soll das einezu bisherigen Lieferanten und Shops bieten. In einem Blogbeitrag kündigte Amazon an, dass es Produkte von Marken wie OPI Professional und Wella Color Charm verkaufen wird.

Boom mangels Laufkundschaft schon vorüber. Automatisierte Läden werden wieder dicht gemacht, Tech-Anbieter kriseln.



Während hierzulande erst so richtig mit kassenlosen automatisierten Läden experimentiert wird, ist in China, so scheint es , der erstemangels Laufkundschaft schon vorüber. Automatisierte Läden werden wieder dicht gemacht, Tech-Anbieter kriseln.

10 unterschiedliche Arten verbessern. Die ganz aktuellen und die schon erprobten Neuerungen fasst eBay treibt seine technische Aufholjagd weiter voran. Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen soll die Personalisierung gleich aufverbessern. Die ganz aktuellen und die schon erprobten Neuerungen fasst eBay selbst zusammen

So in etwa lautet das Ergebnis der mehr als ergiebigen Studie „Handel mit der Zukunft“ von

Auch will der Kunde nicht nassforsch ausgehorcht werden, wenn das mit der digitalen Beziehung klappen soll. Doch gerade beim Datenschutz ist Unwissen erschreckend weit verbreitet: So glauben 63 Prozent der Befragten, noch nie persönliche Kontakte freigegeben zu haben – 95 Prozent von ihnen nutzen aber regelmäßig WhatsApp. Ein weiteres Beispiel: Rund die Hälfte der Befragten ist der Auffassung, noch nie Daten zum eigenen Kaufverhalten übermittelt zu haben, 74 Prozent von ihnen nutzen jedoch regelmäßig Kundenkarten und 90 Prozent gehen regelmäßig online shoppen.

Keine weiteren Fragen, Euer Ehren. Bequemlichkeit muss sie bieten und bequem sein, die digitale Technologie im Handel, dann akzeptiert sie auch der Kunde. Dienste wie Liefer-Tracking, Bildsuche und SB-Kasse werden gegenwärtig intensiver genutzt. Manch anderen hochgejazzten Tech-Trend kennt der Kunde indes kaum.So in etwa lautet das Ergebnis der mehr als ergiebigen Studievon ECC Köln und Otto Group, die heute vormittag veröffentlicht wird Auch will der Kunde nicht nassforsch ausgehorcht werden, wenn das mit der digitalen Beziehung klappen soll. Doch gerade beim Datenschutz isterschreckend weit verbreitet: So glauben 63 Prozent der Befragten, noch nie persönliche Kontakte freigegeben zu haben – 95 Prozent von ihnen nutzen aber regelmäßig WhatsApp. Ein weiteres Beispiel: Rund die Hälfte der Befragten ist der Auffassung, noch nie Daten zum eigenen Kaufverhalten übermittelt zu haben, 74 Prozent von ihnen nutzen jedoch regelmäßig Kundenkarten und 90 Prozent gehen regelmäßig online shoppen.Keine weiteren Fragen, Euer Ehren.

“E-Commerce mit Amazon”. Darin breiten die



Start-up des Tages Mode in großen Größen so attraktiv? Eine 1,2 Millionen Euro Finanzierung gab es im Mai 2018 für das Leipziger Start-up Relax Commerce und das dahinter stehende Suchportal Wundercurves . Was macht die Shoppingplattform fürso attraktiv? Wer bei Amazon als Anbieter im Riesen-Angebot nicht untergehen will, der muss sich schlau machen. Ein guter Einstieg ist da das Buch. Darin breiten die factor-a Geschäftsführer Marc Aufzug und Dominik Bors ihr Fachwissen aus.: Von den ersten Schritten bei Amazon über den Aufbau einer Produktdetailseite bis hin zum messbaren Account-Handling werden alle relevanten Fragen beantwortet. Das Buch gibt es, natürlich, bei Amazon . Die über 400 Seiten machen übrigens wirklich schlauer.

Food-Lieferservices. Lange hat man dies Newcomern abgesprochen. Doch sie sind gekommen, um zu bleiben - Lebensmittelkompetenz – das Zauberwort für den Erfolg in Sachen. Lange hat man dies Newcomern abgesprochen. Doch sie sind gekommen, um zu bleiben - die Herausforderer von Amazon fresh

