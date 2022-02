Der Branchenverband HDE sieht die 2G-Regelung als Grund für die schwachen Umsatzzahlen und einen der größten Bremsklötze für den Einzelhandel. Die im Kampf gegen die Pandemie nutzlose Maßnahme müsse bundesweit beendet werden, lautet die Forderung von HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Sollte es soweit kommen, gehe er für 2022 von einem Umsatz von drei Prozent aus. Nun sieht es so aus, dass der Verband aber bald mit mehr Zuversicht in die Zukunft starten kann. Am Dienstag hat auch in Hessen ein Gericht gegen die 2-Regel entschieden, die Zahl der Bundesländer, in denen sie fällt, wächst ständig. Eine bundesweite Abschaffung dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein: Die nächste Ministerpräsidentenkonferenz ist für den 16. Februar geplant.

Unklare Zukunft für Stylebop

Vor rund zwei Jahren landete Stylebop unter dem Dach von Fashion ID, einem Tocherunternehmen von Peek & Cloppenburg. Nun ist aber offen, wie es mit dem Online-Händler für Luxusmode weitergeht. Nach einem Bericht der Textilwirtschaft sei die Order für den kommenden Herbst gestrichen, im Sommer 2023 solle es aber weitergehen. Stylebop vergebe zur Zeit keine Termine für die Produzenten, im Online-Shop sei eine Verkaufsaktion mit hohen Rabattsätzen im Gange. Trotz der hohen Umsatzverluste in Folge der Pandemie bleibe Peek & Cloppenburg bei der Zielsetzung, bis 2026 in Europa die Nummer eins als Omnichannel-Multimarkenhändler für Mode zu werden. Marketing und Einkauf für Stylebop werde für dieses Jahr eingestellt, auf der Verkaufsseite ändere sich nichts.



Schwacher Dezember für den Einzelhandel

Der Einzelhandel hat 2021 einen schwachen Dezember erlebt, gegenüber dem Vormonat gingen die Umsätze nach den vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts um 5,5 Prozent zurück. Als einen der möglichen Gründe sehen die Analysten die Einführung der 2G-Regel im Einzelhandel. Gegenüber dem Vorjahresmonat konnte der Handel das Niveau handeln. Rückgänge hat es auch für den Internet- und Versandhandel gegeben, hier sanken die Umsätze um 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Gegenüber dem Vorkrisenmonat Februar 2020 weist diese Teilbranche aber ein Plus in Höhe von 23,7 Prozent auf. Für das gesamte Jahr 2021 melden die Statistiker für den kompletten Einzelhandel ein leichtes Plus von 0,7 Prozent im Vergleich zu 2020. Diese ersten Ergebnisse befänden sich innerhalb der Schätzintervalle. Beim Blick auf den stationären Einzelhandel habe es für die Bereiche Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren auch im zweiten Jahr der Corona-Krise Umsatzeinbußen gegeben.



DHL ändert das Angebot für kleinformatigen Warenversand

Vertragskunden beim internationalen Warenversand der DHL erhalten in Zukunft Zugriff auf zusätzliche Leistungen. Der Logistikkonzern integriert Warenpost International in das DHL-Geschäftskundenportal, möglich sei nun der Versand von kleinformatigen Waren in über 220 Länder und Territorien der Welt, heißt es von Unternehmensseite. Der Versand könne als warentragende, internationale Briefsendung erfolgen, die Kunden könnten die Sendungen verfolgen, des Weiteren bestünde die Möglichkeit der Einsicht in Rechnungen und Reports. Beförderung und Zustellung erfolge im Briefnetz der Deutschen Post und des jeweiligen internationalen Partners. Den Kunden stünden die Varianten "Standard" und "Premium" zur Wahl. DHL wolle sich mit diesem Schritt stärker nach den Bedürfnissen der E-Commerce-Kunden richten.