Die Website ist schon live, der Onlineshop noch nicht – coming soon, heißt es auf Luxusmode-Versenders Stylebop ist für den 8. September terminiert. Bereits jetzt kann man sich für den Newsletter eintragen, was mit einem Gutschein über 10% honoriert wird. Nachdem Stylebop vor ziemlich genau einem Jahr Insolvenz anmelden musste, hatte Fashion ID, E-Commerce-Tochter von Peek & Cloppenburg, im November Markenrechte und Domain von Stylebop übernommen

///// HANDEL INTERNATIONAL

Die Arbeitsplätze im Einzelhandel des Vereinigten Königreichs sind während der COVID-19-Pandemie mit der schnellsten Rate seit 2009 abgebaut worden – und der Trend hält weiter an. Wie Business Insider berichtet, habe die jüngste Umfrage der Confederation of British Industry (CBI) bei Einzelhändlern ergeben, dass sich im vergangenen Jahr die Zahl der Beschäftigten im Einzelhandelssektor nahezu halbiert habe. Habe sie im Mai noch 80% der Zahlen vom Mai 2019 betragen, so sei sie im August auf 55% des Standes vom Vorjahr gefallen. CBI geht davon aus, dass die Beschäftigung im Einzelhandel im nächsten Quartal unter 50% der Zahlen von 2019 sinken wird.

Der US-Outdoor-Ausstatter Dick's verbuchte soeben seine besten Quartalsergebnisse aller Zeiten: Die Konsumenten in den USA haben im Lockdown offenbar mehr Zeit mit Sport und im Freien verbracht. Einmal mehr ist es das Wachstum der Ecommerce-Umsätze, das spektakulär ist : Einschließlich der kontaktlosen Pick-Up-Option stiegen sie im Vergleich zum zweiten Quartal 2019 um 194%! Der Anteil des Online generierten Umsatzes am Nettoumsatz von 2,7 Mrd. Dollar betrug 30 Prozent, mehr als doppelt soviel wie im Vergleichszeitraum.Die Restrukturierungspläne von J.Crew sind vom zuständigen Insolvenzgericht in Richmond angenommen worden. Demnach können nunmehr Darlehen in Höhe von 1,6 Mrd. Dollar in Beteiligungen umgewandelt werden, wodurch die Kreditgeber die Verantwortung für das Unternehmen übernehmen. Darüber hinaus stehe neues Fremdkapital in Form von langfristigen Darlehen in Höhe von 400 Mio. Dollar und eine anlagenbasierte Exit-Fazilität im Wert von 400 Mio. Dollar zur Verfügung. Wie Retail Dive schreibt, ist J.Crew ein gutes Beispiel, wie man ein Schutzschirmverfahren (Chapter 11) zur Restrukturierung nutzen kann: "Die ikonische Marke", die mit Schulden aus einer Übernahme durch Private Equity belastet war, habe sich in ständiger Bedrängnis befunden und ein nahezu konstantes Ausfallrisiko aufgewiesen. Das Unternehmen ging in die Planinsolvenz und habe sich relativ schnell reorganisiert. Jetzt bestehe die Chance auf Stabilisierung.