Anfang Juli 2021 ist die skandinavische Nets-Group mit der italienischen Nexi-Group verschmolzen. Dadurch entstehe ein führendes und leistungsstarkes Paytech-Unternehmen, das alle Märkte Europas durchdringen könne, heißt es zur Ankündigung in einer Presseerklärung . In Deutschland gehört die Concardis GmbH zum Unternehmensverbund. In der Schweiz wurden die Unternehmen Concardis Schweiz AG und CCV Schweiz SA in der Nets Schweiz AG zusammengeführt.Der Zahlungsdienstleister Cyberservices Schweiz hat nach Angaben des Anwalts der Eigentümerfamilie den Betrieb eingestellt. Das erfuhren Pressevertreter auf einer turbulenten Pressekonferenz in Luxemburg-Stadt in der vergangenen Woche. Eine Initiative von Online-Händlern, die von der Suspendierung der Tochtergesellschaft Cyberservices Europe S.A. vom Bankenhandel und dem Einfrieren der Treuhandkonten durch die Luxemburger Bankenaufsicht CSSF im Juli 2019 betroffen sind, wandte sich so an die Öffentlichkeit, um einen Finanzskandal paneuropäischen Ausmaßes anzuzeigen. Der Verbleib der Treuhandkonten sei weiterhin unklar, hieß es auf der Pressekonferenz. Betroffen seien über 3.000 Online-Händler, die ihren Zahlungsverkehr über die Payment-Plattformen Paymill (vornehmlich in Deutschland, ehemals Rocket-Internet) sowie KlikandPay (europa- und weltweit) abwickelten. Die Initiative fordert neben der Bestätigung und Auszahlung der Treuhandkonten bis 31. August 2021 auch die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses zum Vorgehen der Bankenaufsicht CSSF. Der Ruf des Bankenplatzes Luxemburg sei gefährdet, kommentiert die Tageszeitung Tageblatt