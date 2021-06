Geht die Digitalisierung zu schnell oder zu langsam? Für die Mehrheit in Deutschland ist das Tempo zu langsam, 54 Prozent hätten gerne, dass es schneller geht. Nicht zuletzt, weil viele in den vergangenen 16 Monaten gemerkt haben, wie wichtig eine gute digitale Abdeckung ist, egal ob bei der Arbeit am heimischen Schreibtisch, dem Schulunterricht für die Kinder, beim virtuellen Einkaufen, dem Versuch mit Ämtern zu kommunizieren oder dem Familientreffen über Laptop und Handy. Auch vielen in der Politik hat die Pandemie in Fragen der digitalen Infrastruktur die Augen geöffnet. Für die Bundestagswahl gilt die Digitalisierung nun als eines der Schlüsselthemen. Warten wir mal ab, ob sie nach der Stimmenauszählung und den Koalitionsverhandlungen nicht wieder auf den hinteren Seiten eines Koalitionsvertrages verschwindet.

Surepay startet in Deutschland

Hilfe bei betrügerischen Online-Überweisungen, das hat sich Surepay auf die Fahnen geschrieben. Nun nimmt das Start-up vier Jahre nach dem Start in den Niederlanden auch in Deutschland den Betrieb auf. Nach einem Bericht von Onlinemarktplatz überprüfe eine selbstentwickelte Software beim Ausfüllen der Online-Überweisung die Übereinstimmung von Rechnungsempfänger und der angegebenen IBAN. Die Anzeige der Korrektheit oder fehlender Übereinstimmungen erfolge mit einer Ampelfunktion, berechnet werde die Nutzung pro erfolgter Überprüfung. Die Anwendung werde in den Niederlanden von der Mehrheit der Banken und zahlreicher Online-Händler genutzt.



Tink und Novalnet starten eine Kooperation

Im Bereich der Online-Zahlungswelt gibt es einen neuen Mitspieler. Der Zahlungsanbieter Novalnet und die Online-Banking-Plattform Tink wollen im Rahmen einer Kooperation eine Zahlungslösung mit Open-Banking als Grundlage entwickeln, heißt es bei Onlinemarktplatz. Ziel sei eine Abwicklung von Zahlungen in Echtzeit. Novalnet solle dann die Zahlungsmethoden, die in den europäischen Regionen unterschiedlich aufgebaut sind, in einer einheitlichen Lösung zusammenführen. Angestrebt werde der Start in Deutschland und Großbritannien, eine Ausdehnung auf weitere europäische Länder sei bis Ende des Jahres geplant. Für Tink sind dies die ersten Schritte auf dem deutschen Markt.



Rose Bikes schaltet einen Gang höher

Nur als Fahrradhändler und -hersteller tätig zu sein und nach außen aufzutreten, reicht Rose Bike nicht mehr aus. Der Omnichannel-Händler will nun einen Gang höher schalten und in verschiedenen Bereich wachsen. Nach einem Bericht von Ibusiness gehöre eine Verstärkung des Sektors E-Bike dazu, denn die Zukunft sei elektrisch. Fahrräder müssten für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden können. Daneben plane das Unternehmen im Frühjahr 2022 den Start einer eigenen Bekleidungsmarke und neue Entwicklungen für Recycling und umweltgerechtem Versand. Für den Verkauf der Räder sei der Ausbau des Filialnetzes geplant, die Kundenzahl des Online-Shops solle in diesem Jahr von 18 auf 25 Millionen anwachsen. Dabei sei auch der Ausbau des Shops zu einer Plattform vorgesehen.





Freigabe für Deal zwischen Ebay und Adevinta

Als letzte europäische Wettbewerbsbehörde haben laut einer Meldung im



In China liegen Frachtschiffe fest

In der vergangenen Woche haben alle Wirtschaftsforschungsinstitute auf die Lieferengpässe hingewiesen, die die Wirtschaft weltweit in den nächsten Wochen und Monaten belasten werden. Es sieht so aus, dass die Situation noch schwieriger werden könnte als vor sechs Tagen prognostiziert, berichtet die



