Wer beklagt, die Weihnachtssaison beginne immer früher – könnte Recht haben. In den USA legt Target vom 10. bis zum 12. Oktober die "Deal Days" auf. Die Rabatte sind explizit als "Start in eine fröhliche Weihnachtssaison voller Schnäppchen" konzipiert, so die Pressemitteilung. Die Sonderangebote seien online, über die App und erstmals auch in den stationären Läden zu haben. In Deutschland bewirbt Otto.de gerade die "Up Days" mit "20 Prozent auf Mode & Wohnen" vom 30. September bis zum 4. Oktober, laut Mydealz.de ebenfalls wg. Weihnachten. Darauf ein Lebkuchenherz!

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

HDE fordert ein Digitalministerium

Vor Wahlen gibt es Wahlprüfsteine, hinterher Arbeitsvorschläge. Auch der Handelsverband Deutschland (HDE) formuliert Forderungen, zum Beispiel nach einem eigenständigen Digitalministerium: „Es könnte der Impuls- und Taktgeber für die Digitalisierung in der Regierung, den Ministerien und der öffentlichen Hand insgesamt sein." Eng damit verknüpft ist der Wunsch einer flächendeckenden 1-Gigabit-Internetanbindung sowie die digitale Bekämpfung des Verkaufs von Plagiaten. In der Presse konkretisiert der HDE: Es geht um eine bessere Vernetzung von Zoll, Finanzamt und Marktüberwachung.



+++Anzeige+++

Verbessertes Kundenerlebnis – So optimieren Sie Ihr Online-Geschäft

Das Thema Payment wird von beinahe jedem fünften Händler als Herausforderung gesehen. Susanne Steinwart von PayPal, Händlerbund COO Tim Arlt und Markus Deibler von Luicellas Ice Cream diskutieren in der "Lunch & Learn Session" typische Fragen von Onlinehändlern.





Otto Group sieht schwächere Online-Dynamik, Otto.de-Marktplatz hält dagegen

Die Otto Group sieht in ihren Halbjahresergebnissen "eine Abschwächung der Dynamik im Onlinehandel" und geht "im laufenden Jahr von einer Normalisierung im Handel aus“. Tatsächlich stiegen die Konzernumsätze auf vergleichbarer Basis um gut 20 Prozent, im Online-Handel aber ein bisschen weniger stark (rund 18 Prozent), außer in Deutschland (21 Prozent). Dazu hat sicher Otto.de beigetragen: Das Unternehmen habe sich auf dem Weg zur Plattform "weiter hervorragend entwickelt" mit 30 Prozent mehr Umsatz und inzwischen 2.200 Händlern und Marken. "Dank des automatisierten Anmeldeverfahrens wächst die Zahl der Kooperationen und Partner auf der Plattform weiterhin über Plan", so das Unternehmen. Auch die Modetochter Witt erzielte ein E-Commerce-Plus von 38 Prozent (Gesamtplus 27 Prozent). Handelsblatt.com urteilt: Für Otto "war die Pandemie geradezu ein Konjunkturprogramm". Konkrete Zahlen nennt Otto nicht. Das Halbjahr endete am 31. August.



Rewe liefert nicht mehr in Osnabrück

In Osnabrück stellt Rewe nach Angaben der Lokalpresse noch in dieser Woche den Lieferservice für Lebensmittel ein. Verwiesen wird auf den Abholservice.



///// HANDEL INTERNATIONAL Amazon I: Händler kämpfen mit Margen, Logistik und Daten





+++Anzeige+++

Stellenangebot: Key Account Manager E-COMMERCE (m/w/d) für den europäischen Markt

Unsere Mandantin ist ein Hidden Champion im Bereich der Klebeprodukte, der mit weltweit ca. 700 Mitarbeitern von seinen Hauptsitzen in Holland und Deutschland aus äußerst erfolgreich global agiert. Für unsere Mandantin suchen wir schnellstmöglich für ihren deutschen Standort in der Nähe von Baden-Baden einen Key Account Manager E-COMMERCE (m/w/d) für den europäischen Markt. Unser Stellenangebot mit allen weiteren Details können Sie





Amazon II: Ein bisschen Tratsch aus den USA

Das New Yorker Traditionskaufhaus Macy's wehrt sich vor Gericht dagegen, dass auf einer Werbetafel direkt neben ihrem Flagship-Store am Herald Square Amazon-Werbung installiert werden könnte. Dort ist seit Anfang der 1960er-Jahre das Macy's-Logo zu sehen. (Retaildive.com, CNBC.com)

wehrt sich vor Gericht dagegen, dass auf einer Werbetafel direkt neben ihrem Flagship-Store am Herald Square Amazon-Werbung installiert werden könnte. Dort ist seit Anfang der 1960er-Jahre das Macy's-Logo zu sehen. (Retaildive.com, CNBC.com) In mehreren US-Bundesstaaten steht Amazon im Wettbewerb mit Schulbezirken: Das Unternehmen hat während der pandemiebedingten Schulschließungen unter anderem Schulbusfahrer angeworben, die jetzt fehlen. Einer der Fahrer habe gesagt: "Pakete sind besser [zu befördern] als Kinder." (Businessinsider.com)

Kosmetik-Spezialist Feelunique (GB) gehört jetzt zu Sephora (FR)

Das zu LVMH gehörende französische Unternehmen Sephora hat den britischen Kosmetik-Onliner Feeluniqiue gekauft (auch



Hellofresh unterstützt Mikrospenden-Initiative in Großbritannien

Pennies ist ein britisches Charity-Fintech, das Spenden im – der Name sagt es – Penny-Bereich ermöglicht, auch im Rahmen von Online-Bezahlprozessen.

Der E-Commerce-Dienstleister Pattern wollte wissen, wo Amazon-Händler der Schuh drückt. Der " Amazon Vendor Survey EMEA " zeigt, dass 96 Prozent "durch ihren Amazon-Handel bis zu einem gewissen Grad mit Preiserosion zu tun [...] haben", 85 Prozent nennen "komplexe oder teure Logistik als Problem", und 83 Prozent "einen Mangel an Daten oder Tools zur Umsatzprognose". So hätten zwei Drittel Schwierigkeiten, Produkte in die Lager von Amazon zu bringen, ein Drittel meldet nach Lieferung Schwierigkeiten mit der Bereitstellung für den Verkauf. Für die internationale Expansion bleibe Amazon für 45 Prozent der Marken trotz der Kritik fester Bestandteil. Befragt wurden 56 Marken, von denen 59 Prozent auch über die deutsche Amazon-Website handeln. 75 Prozent nutzen das Vendor- oder 1P-Modell (Amazon kauft die Waren, die Marke bewirbt sie).+++Anzeige+++Unsere Mandantin ist ein Hidden Champion im Bereich der Klebeprodukte, der mit weltweit ca. 700 Mitarbeitern von seinen Hauptsitzen in Holland und Deutschland aus äußerst erfolgreich global agiert. Für unsere Mandantin suchen wir schnellstmöglich für ihren deutschen Standort in der Nähe von Baden-Baden einen Key Account Manager E-COMMERCE (m/w/d) für den europäischen Markt. Unser Stellenangebot mit allen weiteren Details können Sie hier als PDF herunterladen.Das zu LVMH gehörende französische Unternehmen Sephora hat den britischen Kosmetik-Onliner Feeluniqiue gekauft (auch mit deutschsprachigem Auftritt unterwegs). Fashionunited.com meldet eine ausdrücklich unbestätigte Kaufsumme von 132 Mio. Pfund. Feelunique führt den Angaben zufolge 35.000 Artikel von rund 800 Marken und verkauft täglich 18.000 Artikel in 120 Länder.Pennies ist ein britisches Charity-Fintech, das Spenden im – der Name sagt es – Penny-Bereich ermöglicht, auch im Rahmen von Online-Bezahlprozessen. Wie Pennies mitteilt , wollen 40 Unternehmen des Verbands British Retail Consortium jetzt die Verbreitung von Pennies fördern, darunter auch der deutschstämmige Kochboxen-Anbieter Hellofresh. ///// TRENDS & TECH