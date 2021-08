///// NACHHALTIGKEIT

Mediamarkt und Saturn testen elektrische Lasten-Fahrräder

Die zum selben Konzern gehörenden Elektrohändler Mediamarkt und Saturn nehmen das "Elektro" ernst und testen in Berlin und Köln die Auslieferung per E-Cargobike und E-Trailer (motorisierten Fahrradanhängern).



Wuppertal-Institut wünscht sich CO 2 -Rankings auf Handelsplattformen

Zwar sei es auf den B-to-C-Handelsplattformen möglich, Produkte nach Beliebtheit, Bewertungen oder Qualität auszuwählen, aber es gebe noch kein Merkmal, um wirklich klimaverträgliche Produkte zu erkennen. Das sagt der Klimaökonom Manfred Fischedick, wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie, im Podcast "Handelsblatt Green". "Das wäre sicher ein guter Weiterentwicklungsschritt, dass man auch die Handelsplattformen in die Richtung bewegt, solche Rankings zu machen. Davon sind wir aber leider noch weit entfernt", so Fischedick Eine Art CO2-Preisschild für jedes Produkt hält er aber prinzipiell für machbar. Für Unternehmen, die klimagasneutral werden wollen, sei ein konkreter Fahrplan deutlich wichtiger als der Versuch, sofort neutral zu werden. Fischedick empfiehlt den Branchen (also auch dem Online-Handel), gemeinsam übergreifend nach Lösungen zu suchen.

Mit solchen Sätzen gewinnt man Freunde im Markt: "97 Prozent der führenden E-Commerce-Websites in Deutschland machen fünf oder mehr grundlegende Fehler im Bezahlvorgang", schreibt die Payment-Plattform Stripe . Sie hat die "800 wichtigsten kommerziellen Websites in verschiedenen europäischen Ländern" betrachtet, jeweils 100 in acht Ländern.1) 66 Prozent der Kaufabschlüsse dauern länger als drei Minuten, während die Schallgrenze bei einer Minute liegt (da brächen 25 Prozent der Deutschen den Kaufvorgang ab). 2) 54 Prozent der deutschen Onliner formatieren Zahlungsinformationen nicht richtig, weisen zum Beispiel nicht auf ungültige Kartennummern hin. 3) 77 Prozent bieten keine automatische Vervollständigung von Adressdaten. 4) Bei 15 Prozent der Vorgänge war es nicht möglich, die Rechnungsadresse als Lieferadresse zu übernehmen. 5) Bei 92 Prozent ließen sich Zahlungsdaten nicht für künftige Nutzungen speichern. Deutsche Websites schnitten in der Untersuchung in der Regel schlechter ab als der europäische Durchschnitt.Instagram hat weltweit neue Funktionen für die Werbung im Shop Tab eingeführt. Sie taucht zum Beispiel auf der Startseite des Tabs als anklickbare Kachel auf, so Internetworld.de . Außerdem ist es jetzt möglich, Wunschlisten zu führen und dafür Produkte zu speichern (und natürlich andere über die Liste zu informieren).