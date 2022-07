Unternehmen und Einwohner der Innenstadt von Frankfurt beglückt Tegut in diesen Tagen mit einem Gutschein über 20 Euro auf den nächsten Einkauf ab 80 Euro. Kurios dabei ist, dass dieser Gutschein nicht für die mindestens 14 stationären Läden in der Main-Metropole gilt, sondern für die Bestellung im Tegut-Online-Store auf Amazon.de. Online-Shoppern wird Preisgleichheit versprochen. Der flüchtige Betrachter fragt sich: Warum kannibalisiert sich ein Unternehmen selbst?

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Stationärer Non-Food Einzelhandel fast auf Vorjahresniveau

Während in Berlin auf der K5-Konferenz das Ende der fetten Jahre für den Online-Handel diskutiert wird, meldet das Statistische Bundesamt für den Monat Mai 2022 einen Umsatzanstieg im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln (Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren etc.) von 10,6 Prozent und damit fast Vorkrisen-Niveau. Dass die Sorgen des Online-Handels begründet sind, zeigen die Mai-Zahlen ebenso: Wiederum ging der Umsatz um 2,5 Prozent zurück und liegt mit einem Minus von 14,1 Prozent unter dem Vorjahresmonats.



Deutsche haben wenig Berührungsängste mit dem E-Commerce

Nur 38 Prozent der Wenig-Online-Besteller in Deutschland gab bei einer Eurostat-Umfrage an, bewusst lieber stationär einzukaufen. Das ist der niedrigste Wert in ganz Europa. Zum Vergleich: In den Niederlanden unterstützen 85 Prozent der Wenig-Online-Besteller den stationären Handel. Daraus folgt der European E-Commerce-Report 2022, dass deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher vergleichsweise wenig Berührungsängste mit dem E-Commerce haben, auch wenn sie selten online einkaufen.



C&A mit Online-Shop auf Amazon

Ausgewählte Produkte wolle man ab sofort auf Amazon.de verkaufen, teilte C&A gestern mit, weitere europäische Länder sollen folgen. Dies bedeute einen großen Schritt in Richtung Omnichannel-Vertrieb, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Amazon sei eine wichtige Anlaufstelle im europäischen Textilmarkt.

///// HANDEL INTERNATIONAL Keine Zölle mehr beim Handel zwischen Neuseeland und der EU





Amazon-Kurznachrichten in zwei Sätzen: Diana Enriquez heißt die Amazon-Mitarbeiterin in Phoenix, Arizona, die ein Spendenprogramm für unverkäufliche Produkte ins Leben gerufen hat. Das Programm ist aktuell an über 400 Fulfillment-Standorten aktiv.

Der 19jähriger Rodolfo Valdivia Aceves hat in San Antonio, USA, mit einem Amoklauf auf ein Amazon-Lager gedroht. Jetzt sitzt er in U-Haft. Ist das nun ein historischer Moment? In Zeiten, in denen allerorts über mehr Regionalität und Klimaschutz nachgedacht und diskutiert wird, erscheint das gestern zwischen der EU und Neuseeland abgeschlossene Freihandelsabkommen fast wie aus der Zeit gefallen. EU-Kommission-Präsidentin von der Leyen will den Handel um 30 Prozent steigern, besonders die Landwirtschaft solle profitieren und gegenseitige Zölle abgeschafft werden. Von Deutschland nach Neuseeland sind es über 18.000 Kilometer. Wie passt das zusammen? ///// TRENDS & TECH Start-ups: So will Paket Concierge die letzte Meile effizienter machen

Oft klappt die Zustellung von Paketen an der Haustür nicht: Mal ist der Empfänger gerade nicht zu Hause, er hört die Klingel nicht oder der Zusteller versucht es erst gar nicht. Nicht selten beginnt dann eine lästige Suche nach dem Paket beim Nachbarn oder einem weit entfernten Paketshop.



Oft klappt die Zustellung von Paketen an der Haustür nicht: Mal ist der Empfänger gerade nicht zu Hause, er hört die Klingel nicht oder der Zusteller versucht es erst gar nicht. Nicht selten beginnt dann eine lästige Suche nach dem Paket beim Nachbarn oder einem weit entfernten Paketshop. Das Berliner Start-up Paket Concierge will Abhilfe schaffen - mit einer Plattform, die Paketsendungen an universellen Abholpunkten bündelt. So soll die Zustellung für Kunden bequemer und für Dienstleister effizienter werden - und gleichzeitig der CO₂-Ausstoß auf der letzten Meine verringert werden. Etailment stellt das Start-up vor.