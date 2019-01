Liebe Leserin, lieber Leser, keiner der Partner aus dem Lebensmittel- und Drogeriehandel hat Amazon so richtig lieb. Die Beziehungen sind eher eine Geschichte von Missverständnissen und Trennungen. Außer tegut. Vielleicht geht man dort einfach mit anderen (niedrigeren?) Erwartungen an die Beziehung heran.

Der Netto-Umsatz der tegut-Gruppe ist im vergangenen Jahr um 2,7 Prozent auf 1,035 Milliarden Euro gestiegen. Schön. Uns interessiert aber, nach all den Abgängen in 2018 und dem wohl bevorstehenden Abgang von Rossmann, wie die süddeutsche Supermarktkette gegenwärtig ihre Kooperation mit Amazon bewertet. "Mit der Kooperation haben wir in 2018 ein positives Ergebnis erreicht", bilanziert Geschäftsführer Thomas Gutberlet.An Amazon liefert die Migros-Tochter rund 5200 Artikel, davon 2000 Bio-Lebensmittel und verkauft über Prime Now sowie Amazon Fresh. Ein selbsterklärtes Ziel: Kunden dort erreichen, wo noch kein tegut ist, aber mal sein könnte. Fresh, zur Erinnerung, beliefert übrigens Berlin, Potsdam, Hamburg und München, Prime Now Berlin und München. Hier wir dort ist tegut nicht vertreten. Auch 2019 nicht. In München will man 2022 auftreten. Da plant jemand aber langfristig.