Der Einkauf im Supermarkt und das selbst zubereitete Essen waren in Pandemie-Zeiten für uns alle zwei von wenigen Höhepunkten des sozialen Lebens. Viele haben ordentlich zugenommen. Kein Wunder also, dass uns die Abnehm-Industrie mit Produkten zur Gewichtsreduzierung überflutet. Kann man das stoppen? Pinterest meint sogar, man muss (!) und verhängt ein umfangreiches Werbeverbot, da es besonders die junge Generation vor Ernährungsproblemen schützen wolle. Werden Facebook & Co nachziehen? Wir werden sehen.

///// HANDEL NATIONAL

Sicherheitslücke bei Plattform-Anbinder entdeckt

Ob Schaden entstand, ist offenbar nicht bekannt: Bei einem IT-Dienstleister, der Online-Händler an die Schnittstellen der Handelsplattformen anbindet, wurden große Sicherheitslücken entdeckt. Laut Spiegel.de handelt es sich um Modern Solution aus Gelsenkirchen, als betroffene Plattformen werden Kaufland, Otto, Check24 und Idealo genannt. Umfangreiche Daten von rund 700.000 Kunden seit Sommer 2018 seien einfach zugänglich gewesen. "Ein Kunde von Modern Solution konnte auf dem Server des Dienstleisters die Datenbanken aller anderen Kunden und die Transaktionen von deren Endkunden einsehen", schreibt die Website. Die Plattformern hätten sofort reagiert, eine Stellungnahme von Modern Solution gebe es nicht.



Online-Supermärkte I: Flink eröffnet zwei Standorte in Dresden

Der Online-Supermarkt Flink, Akteur im so genannten Fast Commerce, will künftig auch in Dresden innerhalb von zehn Minuten liefern: In der Bautzner Straße 24 (Dresdner Neustadt) hat Flink rund 210 Quadratmeter gemietet, in der Heidestraße 3 (Alte Mälzerei) rund 250 Quadratmeter. Das teilt der beteiligte Immobilien-Dienstleister BNP Paribas mit. Auf der Flink-Website sind jetzt 26 Städte verzeichnet, für Dresden werden zwei aneinander angrenzende Liefergebiete ausgewiesen.



Online-Supermärkte II: Knuspr-Mutter Rohlik erhält 100 Mio. Euro und nennt Pläne

Die tschechische Rohlik Group, Betreiber des für München geplanten Online-Supermarkts Knuspr, hat 100 Mio. Euro an Investitionen erhalten. Die Unternehmensbewertung liege jetzt bei einer Mrd. Euro, teilt das Unternehmen mit hörbarem Stolz mit: "Damit gehört Rohlik zu den am schnellsten wachsenden Startups Europas und darf sich als jüngstes von europaweit rund 50 Unicorns bezeichnen." Die Eröffnung in München stehe im Übrigen "unmittelbar bevor" -- nun, ja: Sie ist für August 2021 geplant. Der zweite Standort soll 2021 in Bischofsheim folgen (nahe Frankfurt am Main, Wiesbaden und Mainz). "Für 2022 sind Düsseldorf, Köln, Essen und Dortmund in der Vorbereitung", kündigt Knuspr an und verspricht, die jeweiligen Städte flächendeckend zu beliefern. Das Ziel: "in drei Jahren mit Knuspr rund 30 Millionen Kunden [...] zu beliefern und mittelfristig die Nummer 1 im E-Food Business in Deutschland zu werden".



IFH: Deutschlands Apotheken sind gut digitalisiert

Die Apotheken in Deutschland sind "leise Vorreiter in Sachen Digitalisierung", vor allem auf der Einkaufsseite, befinden das IFH Köln. Während der Covid-19-Pandemie habe auch die Kundenseite zugelegt: "Vor allem die Einführung des E-Rezepts und die zunehmende Bestellung von Medikamenten im Internet, drängt Vor-Ort-Apotheken dazu, selbst auch im Onlinemarkt aktiv zu werden", schreiben die Marktforscher in ener Analyse. Im Vordergrund stünden Click & Collect, Click & Delivery kontaktloses Bezahlen und Online-Shops, weniger wichtig seien Online-Sprechstunden, die Präsenz auf Handelsplattformen und E-Mail-Newsletter ("schon jetzt veraltet"). Wer noch nicht digital unterwegs ist, solle sich beeilen: "Ohne digitale Sichtbarkeit und ohne digitale Services werden viele Apotheken nach Ansicht der Inhaberinnen und Inhaber keine Zukunft haben."



///// HANDEL INTERNATIONAL Modehändler GAP in Großbritannien und Irland in Zukunft nur noch online

Es ist ein Signal an den stationären Modehandel: Die US-Modekette GAP schließt seine 81 Filialen in Großbritannien und Irland bereits im August und September und will künftig nur noch dort vertreiben, wo die Kunden sind: online. Dafür werde gerade ein Partner gesucht, heißt es in einer



Die Deutschen haben in der Pandemie-Zeit durchschnittlich 5,6 Kilo an Körpergewicht zugelegt, weltweit sieht es ähnlich aus. Die Social-Netzwerk-Plattform Pinterest sorgt sich vor allem um das Essverhalten der jungen Generation und zeigt ab sofort keine Abnehm-Werbung mehr. Die Unternehmensleitlinien wurden bereits angepasst. Nicht mehr gezeigt werden jegliche Texte, Bilder, Testimonials und Produkte sowie idealisierte Körpertypen, Body-Mass-Index oder Produkte zum Tragen und Auftragen, die der Gewichtsreduzierung dienen. Pinterest hat sich für diesen Schritt von der



Was bringen die neue EU-Mehrwertsteuer-Regelungen?

Seit gestern, 1. Juli 2021, gelten neue Mehrwertsteuerregeln in der EU. Wichtig für Online-Händler: Sie können sich beim neuen

Alibaba: Paneuropäische-Studie zur Online-Präsenz

Viele kleine und mittelständische Unternehmen in Europa nutzen die Chancen des weltweiten Handels derzeit nicht. Zu diesem Ergebnis kommt eine pan-europäische Studie der Alibaba Group. Es gäbe zwar klare Gewinner unter den digitalen, exportierenden KMUs und etwas mehr als die Hälfte (EU 52 Prozent, Deutschland 49 Prozent) der befragten EU-Unternehmen exportieren inzwischen in andere EU-Mitgliedstaaten, weltweit jedoch sehr wenige nach China (Europa 17 Prozent, Deutschland 18 Prozent). Während der Pandemie haben 46 Prozent der europäischen KMUs ihren internationalen Absatz vorangetrieben (Deutschland 36 Prozent). Mehr dazu

