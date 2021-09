In China dürfen Kinder nur noch 40 Minuten am Tag auf der Social Media-Plattform TikTok sein. Die Nutzung zwischen 22 Uhr abends und sechs Uhr morgens ist verboten. Bereits vor einigen Wochen wurde die Online-Gaming-Zeit auf drei Stunden pro Tag begrenzt. Ziel sei es, die Süchtigkeit nach digitalen Inhalten bei Kindern zu bekämpfen. Die Kontrolle der Anbieter sei strikt, schreibt TNW-News. Das Online-Shopping wurde bisher nicht begrenzt. Noch nicht.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Was steht in den Wahlprogrammen zu Amazon & Co.?

Noch fünf Tage bis zur Bundestageswahl. So kurz vor Torschluss hat der Amazon-Watchblog einen Parteien-Check vorgelegt, in dem die Wahlprogramme nach Aussagen zu Digitalriesen, Marktplätzen und Plattformen untersucht werden. Die Ergebnisse sind anschaulich in einer Grafik dargestellt. Bemerkenswertes Ergebnis: Am meisten Aussagen finden sich im SPD-Wahlprogramm, fast nichts bei der FDP. Erwartungsgemäß: Alle fordern eine Digital-Steuer für Facebook, Amazon & Co.



+++Anzeige+++

Verbessertes Kundenerlebnis – So optimieren Sie Ihr Online-Geschäft

Das Thema Payment wird von beinahe jedem fünften Händler als Herausforderung gesehen. Susanne Steinwart von PayPal, Händlerbund COO Tim Arlt und Markus Deibler von Luicellas Ice Cream diskutieren in der "Lunch & Learn Session" typische Fragen von Onlinehändlern.



Outfittery setzt jetzt auf Frauen

Bisher war der Online-Shopping-Service-Plattform Outfittery eine Männerdomäne, obwohl von einer Frau gegründet. Nun nimmt sie die Zielgruppe in den Blick, die bisher für ihre Männer bei ihr einkauften: die Frauen. Ab Oktober steht der Personal Shopping Service auch ihnen zur Verfügung, zunächst in Deutschland. Man habe sich bisher auf die internationale Expansion und die Marktführerschaft im Bereich Menswear fokussiert, heißt es in einer Pressemeldung. Über eine Mio. männliche Kunden habe man bereits. Nun sei es an der Zeit, die Damenwelt in den Blick zu nehmen, die das größte Segment im Modehandel sei.



Münchner Trinkflaschen-Startup Air Up sammelt 40 Mio. Euro ein

Das Geschäftsmodell basiert auf einer Täuschung der Geruchsnerven: Dem Nutzer der Spezialflasche wird mittels austauschbarer Duft-Aromakapseln am Mundstück vorgegaukelt, dass das Wasser in der Flasche nach Zitrone (oder 20 weiteren Geschmacksrichtungen) schmeckt. Die Duftflasche versammelt große Investoren wie Pepsi hinter sich und hat nun 40 Mio. Euro für die internationale Expansion eingesammelt. Bekannt wurde das Start-up Air Up in der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“.

///// HANDEL INTERNATIONAL Erstes Bewertungssystem für Umweltauswirkungen von Schönheitsprodukten auf dem Weg

Unilever, Henkel, L'Oréal, LVMH sowie Natura & Co sind große Namen in der

+++Anzeige+++

Stellenangebot: Key Account Manager E-COMMERCE (m/w/d) für den europäischen Markt

Unsere Mandantin ist ein Hidden Champion im Bereich der Klebeprodukte, der mit weltweit ca. 700 Mitarbeitern von seinen Hauptsitzen in Holland und Deutschland aus äußerst erfolgreich global agiert. Für unsere Mandantin suchen wir schnellstmöglich für ihren deutschen Standort in der Nähe von Baden-Baden einen Key Account Manager E-COMMERCE (m/w/d) für den europäischen Markt. Unser Stellenangebot mit allen weiteren Details können Sie



+++Anzeige+++Unsere Mandantin ist ein Hidden Champion im Bereich der Klebeprodukte, der mit weltweit ca. 700 Mitarbeitern von seinen Hauptsitzen in Holland und Deutschland aus äußerst erfolgreich global agiert. Für unsere Mandantin suchen wir schnellstmöglich für ihren deutschen Standort in der Nähe von Baden-Baden einen Key Account Manager E-COMMERCE (m/w/d) für den europäischen Markt. Unser Stellenangebot mit allen weiteren Details können Sie hier als PDF herunterladen. Offener Brief an Instacart-Shopper fordert zum Boykott auf

Eine Gruppe von Auftragnehmern der US-Lebensmittellieferungs-App Instacart hat gestern einen offenen Brief an die Kunden veröffentlicht, in dem sie diese auffordert, die App sofort zu löschen. Dabei gehe es um

Eine Gruppe von Auftragnehmern der US-Lebensmittellieferungs-App Instacart hat gestern einen offenen Brief an die Kunden veröffentlicht, in dem sie diese auffordert, die App sofort zu löschen. Dabei gehe es um langjährige Lohn- und Sicherheitsbedenken , erklärt die gemeinnützige Organisation Gig Workers Collective. Nach Angaben von CNBC strebt Instacart einen Börsengang an. Bei Instacart handelt es sich um eine digitale Plattform, die Einkäufer und Kunden zusammenbringt. Die Kunden nutzen den Dienst, um eine Bestellung in einem Lebensmittelgeschäft aufzugeben, die Einkäufer kaufen die Waren ein und liefern sie aus. Unilever, Henkel, L'Oréal, LVMH sowie Natura & Co sind große Namen in der Schönheits- und Kosmetikindustrie . Sie und weitere haben sich in einem Konsortium zusammengeschlossen, das ein erstes branchenweites Bewertungssystem für die Umweltauswirkungen von Schönheitsprodukten entwickeln soll. Zunächst soll ein markenunabhängiger Ansatz entwickelt werden, der klare, transparente und vergleichbare Verbraucherinformationen über die Umweltauswirkungen auf der Grundlage einer gemeinsamen wissenschaftlich fundierten Methodik bietet. Andere Kosmetikunternehmen sind explizit zum Mitwirken aufgefordert. Ziel ist es, eine nachhaltigere Kaufentscheidung zu ermöglichen. ///// TRENDS & TECH Online-Ads und Datenschutz: Wie Conversions rechtskonform erfasst werden

Wegen des Nutzertrackings geraten Google, Facebook & Co. immer wieder in die Kritik. Dabei sind die Conversions Dreh- und Angelpunkt erfolgreicher Online-Kampagnen. Doch Datenschutz muss nicht das Aus für Online-Ads bedeuten. Wie man rechtskonforme Werbekampagnen mit Online-Ads erstellt und Conversions rechtlich unbedenklich erfasst, erklärt



Sendinblue erweitert Angebot für E-Commerce-Lösungen

Gleich drei Unternehmen übernimmt der Softwareanbieter für Sales und Marketing Wegen des Nutzertrackings geraten Google, Facebook & Co. immer wieder in die Kritik. Dabei sind die Conversions Dreh- und Angelpunkt erfolgreicher Online-Kampagnen. Doch Datenschutz muss nicht das Aus für Online-Ads bedeuten. Wie man rechtskonforme Werbekampagnen mit Online-Ads erstellt und Conversions rechtlich unbedenklich erfasst, erklärt Etailment-Gastautor Olaf Brandt von Etracker Gleich drei Unternehmen übernimmt der Softwareanbieter für Sales und Marketing Sendinblue für insgesamt 40 Mio. Euro und baut damit sein Angebot für E-Commerce-Unternehmen und KMUs weiter aus. Gekauft werden das bulgarische Unternehmen Metrilo, eine SaaS-Marketing-Analyseplattform für E-Händler, die Messaging-Plattform mit Chatbot-Tool für KMUs von Chatra sowie das Tool für Push-Benachrichtigungen Pushowl. Ab 2022 soll die Integration abgeschlossen und die Tools für Sendinblue-Kunden zur Verfügung stehen.