Kaum ist der Postmates-Deal durch, meldet Uber auch schon Vollzug: Noch im Juli werde der Lieferservice für Lebensmittel in den USA aufgenommen. Das ging jetzt aber fix? Natürlich nicht: Was demnächst mittels App und dem Service Uber Eats in Miami und Dallas auf den Weg gebracht wird, läuft seit dieser Woche in 19 Städten in Lateinamerika und Kanada. In Montreal und Toronto ist Uber Partnerschaften mit Walmart und Metro eingegangen . Bei der Bestellung und Lieferung kommt die chilenische App Cornershop zum Einsatz, die Uber 2019 gekauft hatte.

Nach 200 Jahren pfeift der Herrenausstatter Brooks Brothers aus dem letzten Loch – gestern musste die "Nadelstreifen-Ikone" (Manager Magazin) das berüchtigte Chapter 11 aufschlagen: Das 1818 gegründete Unternehmen, das schon Abraham Lincoln zu seinen Kunden zählte, beantragte Gläubigerschutz nach dem US-Insolvenzrecht. Damit sollen Wege zu neuen Finanzmitteln eröffnet und der Verkauf der Firma erleichtert werden. Unter Berufung auf US-Medien berichtet dpa, dass es reges Interesse von Investoren gebe. Brooks Brothers hat nach eigenen Angaben in den USA 250 Filialen und weitere 250 im Rest der Welt. Bevor Corona und das Homeoffice die Nachfrage nach Anzügen schrumpfen lies, hatte der veränderte Dresscode dem Unternehmen bereits zugesetzt Dem größten Fachhändler für Frauen und Mädchen der USA ist in ernsten Schwierigkeiten: Das Unternehmen, das 2019 Umsatzerlöse von knapp 5,5 Mrd. US-Dollar und einen Verlust vor Steuern von 785 Mio. bilanzierte, hat angekündigt, 1200 seiner rund 2800 Ladengeschäfte zu schließen. Im Verlauf des Jahres 2019 hatte das Unternehmen bereits 10.000 seiner 63.000 Mitarbeiter entlassen, in der Corona-Krise folgten weitere Kündigungen, Einstellung der Mietzahlungen und Kürzungen der Grundgehälter von bis zu 50 Prozent hinnehmen. Mit den Schließungen könnten 700 Millionen der Verbindlichkeiten in Höhe von 1,1 Mrd. US-Dollar abgetragen werden, berichtet Fashion United unter Berufung auf Bloomberg. Gleichwohl stehe nach wie vor im Raum, noch im Juli Gläubigerschutz zu beantragen.Bislang waren es in aller Regel Konsumenten, die Unternehmen abstraften, wenn ihnen eine bestimmte gesellschaftspolitische Ausrichtung nicht gefiel. In diesen Wochen sind es Unternehmen, die mit einem Boykott Änderungen erreichen wollen. Nach #StopHateForProfit, dem internationalen Werbeboykott von Facebook, trifft es jetzt in Großbritannien Boohoo. Nach Berichten über unhaltbare Arbeitsbedingungen bei einem Zulieferer des Online-Modehändlers haben die Marktplätze Asos, Amazon und Zalando die Marke aus ihrem Sortiment genommen, der Aktienkurs brach binnen 7 Tagen um 43% ein. Boohoo bemüht sich, die Vorwürfe aufzuarbeiten – aber der Schaden ist gewaltig.Ab 1. September wird Amazon Namen und Adressen von in den USA ansässigen Drittverkäufern auf seiner Marktplatz-Plattform auflisten. Hintergrund, so The Verge, sei der Kampf gegen Fälscher und Betrüger : Kunden sollten mehr über die Geschäfte eines Verkäufers und die von ihm verkauften Produkte erfahren. Die Empfehlung, mehr Transparenz bei E-Commerce-Transaktionen zu schaffen, stamme laut Business Insider aus einem Fälschungsbericht des Heimatschutzministeriums vom Januar. "Um die Transparenz in dieser Frage zu erhöhen, sollten Plattformen ihre Identifizierung von Drittverkäufern vor dem Verkauf deutlich verbessern", hatte es geheißen.