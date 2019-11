Kylie Jenner hat 51% ihrer Kosmetikmarke für 600 Millionen Dollar an den Beauty-Riesen Coty verkauft. Der Reality-TV-Star (Keeping Up with the Kardashians) zählt zu den einflussreichsten Influencerinnen der Welt. So wie ihre nicht minder erfolgreiche Schwester Kendall Jenner. Wenn die sich bei Instagram Buch lesend zeigt, ist es danach ausverkauft. Sogar bei Amazon. Da sage noch jemand, Familienunternehmen hätten keine Zukunft.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Gardoré übernommen. Den Marktplatz für Frauen Business Mode hat erst kürzlich



Die Otto-Tochter About You hat das Berliner Startupübernommen. Den Marktplatz für Frauen Business Mode hat erst kürzlich etailment vorgestellt. Die beiden Gründerinnen und Geschäftsführerinnen Laura Cordes und Anna Raabe sollen nun bei About You die Kategorie Business Mode für Frauen aufbauen.

Black Friday bis Cyber Monday gibt es ohne Pause eine sogenannte Black Friday Week als Dauerevent, zeigt



- ANZEIGE -

Vom technischen Händler zum erfolgreichen Systemlieferanten Hohe Kundenansprüche und Wettbewerbsdruck verlangen nach durchgängigen Customer Experiences und neuen Geschäftsmodellen. In der Case Study von B4B Solutions können Sie in vier Schritten die erfolgreiche Unternehmenstransformation der Steyr-Werner Technischer Handel GmbH nachvollziehen.

///// INTERNATIONAL TikTok testet Social Commerce

TikTok experimentiert mit der Monetarisierung der Plattform. Wie



TikTok experimentiert mit derder Plattform. Wie TechCrunch berichtet, können einige Benutzer ihrer Biografie eine URL hinzuzufügen. Die könnte auch für E-Commerce-Websites genutzt werden. Amazon ist im Dauerschnäppchen-Wahn. Vongibt es ohne Pause eine sogenannte Black Friday Week als Dauerevent, zeigt t3n - ANZEIGE -

Hohe Kundenansprüche und Wettbewerbsdruck verlangen nach durchgängigen Customer Experiences und neuen Geschäftsmodellen. In dervon B4B Solutions können Sie in vier Schritten die erfolgreiche Unternehmenstransformation der Steyr-Werner Technischer Handel GmbH nachvollziehen. Jetzt kostenlos downloaden

Same Day Delivery über seinen Target rüstet sich für die kommenden Schnäppchenwochen mitüber seinen Shipt-Lieferservice per App und ohne Zwang zur Mitgliedschaft. Kunden können innerhalb von nur einer Stunde Bestellungen per App für die Heimlieferung aufgeben. Target bietet außerdem eine vierwöchige kostenlose Probezeit für Shipt an. Kunden können unter 65.000 Artikel wählen, die von den Shipt-Shoppern taggleich an die Haustür geliefert werden.

///// TRENDS & TECH

Marktplätze wie eBay, Galaxus, Zalando, ManoMano oder Rakuten nutzen? Antworten gibt es beim



Vendor, Seller oder als beides, um seinen Umsatz bei Amazon zu steigern. Oder doch eherwie eBay, Galaxus, Zalando, ManoMano oder Rakuten nutzen? Antworten gibt es beim 7. Amazon Sales Kongress . Der findet am 14. und 15. Januar 2020 im Hotel „Berlin, Berlin“, eben in Berlin, statt. An beiden Tagen gibt es drei parallele Programmstränge mit insgesamt 32 Vorträgen.

Top 10 der strategischen Technologie-Trends für 2020 hat das amerikanische Forschungs- und Beratungsunternehmen Gartner in der Glaskugel gesehen. Dieder strategischen Technologie-Trends für 2020 hat das amerikanische Forschungs- und Beratungsunternehmen Gartner in der Glaskugel gesehen. Wir haben mit hinein geschaut

Favorit der Leser

Zuckerguss-Sekunden, um in Stimmung zu kommen. Ein bisschen heile Welt. Weihnachts-Werbespots: Kinder, Schnee, Tiere, Familie - und Essen, jaaaa, viel Essen., um in Stimmung zu kommen. Ein bisschen heile Welt. Aber die Werbeclips des Handels stecken manchmal voller Fehler. Wir haben welche gefunden.

Das „Morning Briefing“ ist der News-Espresso zum Frühstück. Teilen Sie das gerne mit Freunden und Kollegen. Danke vorab!Unsere Newsletter liefern Nachrichten über die man spricht, Analysen und Hintergründe.