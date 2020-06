Umbau des Filialnetzes, für den sie nun auch Verstärkung in der Geschäftsführung bekommt. Anders gesagt: Mit Filialschließungen in größerem Umfang darf gerechnet werden. Mitte Mai ging Douglas mit einer knappen, aber dennoch sehr beunruhigenden Mitteilung an die Öffentlichkeit. Konzernchefin Tina Müller werde nach einer Notoperation krankheitsbedingt ausfallen - und zwar bis auf Weiteres, teilte der Beauty-Händler damals mit. Nun ist Tina Müller wieder an Bord . Weit oben auf ihrer Prioritäten-Liste steht angesichts der Corona-Pandemie der, für den sie nun auch Verstärkung in der Geschäftsführung bekommt. Anders gesagt: Mit Filialschließungen in größerem Umfang darf gerechnet werden.

Weltbild steigt in dasein und startet eine Online-Videothek mit zunächst rund 1000 Filmen. Die Preise betragen in der Online-Videothek pro Film 0,99 Euro bis 5,99 Euro. Weltbild bietet im Gegensatz zu Anbietern wie Netflix oder Amazon kein Abo an. Bei der Internet-Videothek arbeitet Weltbild mit dem Technologie-Unternehmen Pantaflix aus München zusammen, liest man bei Internet World.