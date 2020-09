///// HANDEL INTERNATIONAL

Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky erweitert sein Portfolio an Einzelhandelsunternehmen. Über seine Investmentfirma Vesa Equity Investment hat er sich mit einem Anteil von 3,05 Prozent an der britischen Supermarktkette Sainsbury’s beteiligt , was einem Wert von 130 Mio. Pfund entspricht. Zum Portfolio von Vesa gehören unter anderem auch Beteiligungen am US-Einzelhändler Foot Locker und an dem Kaufhausfilialisten Macy's. Mit seiner Investmentgesellschaft EP Global Commerce ist Kretinsky am Metro-Konzern beteiligt. Sein Versuch, seine Anteile auf über 29,99 Prozent zu erhöhen ( siehe MB vom 14.9. ), war bislang nicht erfolgreich – das Angebot war vom Metro-Vorstand als zu niedrig abgelehnt worden.Chatbots sind nicht die eierlegende Wollmilchsau. Sie können jedoch, falls richtig eingesetzt, an vielen Schritten in der Customer Journey helfen, um den (potenziellen) Kunden zu unterstützen und somit dem Unternehmen einen kompetitiven Vorteil verschaffen – sagt Andreas Belau, Geschäftsführer der Digitalagentur Chatchamp. In einem Beitrag für Horizont erläutert er, wie Chatbots helfen, die Conversion zu erhöhen, und stellt fünf Beispiele vor, wie Chatbots effektiv entlang der Customer Journey eingesetzt werden können.