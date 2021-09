Die Lieferprobleme spitzen sich zu. In den USA liegen die Schiffe vor den großen Häfen und können nicht entladen werden. Die Händler drücken den Alarmknopf, müssen sich aber meist selbst helfen. Vor einigen Wochen gab es diese Situation in China, als sie sich lockerte, ging die Mehrheit davon aus, dass es vorbei ist. Ein Ende ist aber noch nicht abzusehen und dabei ist die verschärfte Situation in Europa bislang nur in einigen Branchen angekommen. Die nächsten Wochen und Monate könnten schwierig werden. Warnungen vor Problemen in der Weihnachtszeit lösen oft nur ein spöttisches Grinsen aus, aber es sind nur noch drei Monate bis Heilig Abend.

///// HANDEL NATIONAL



Schlechte Noten für Kleintransporter nach Online-Boom

Der Boom im E-Commerce hat vielen Handelsunternehmen sehr schwarze Zahlen verschafft. Wer bei der Entwicklung schlecht abgeschnitten hat, sind die Kleintransporter, berichtet dpa. Nach den neuesten Zahlen des TÜV zeigten 19,6 Prozent aller Fahrzeuge erhebliche oder gefährliche Mängel. Damit sei der positive Trend von 2019 und 2020 unterbrochen, die TÜV-Experten sähen den Grund im stark angewachsenen Lieferverkehr und höhere Nutzungsquote und -zeit der Fahrzeuge. Wartung, Pflege und die maximale Beladung der Transporter würden nachlässig behandelt. Die Mängelquote bei den Nutzfahrzeugen bis 3,5 Tonnen habe bei 20,3 Prozent gelegen. Schlechte Werte habe es aber auch in anderen Klassen der Nutzfahrzeuge gegeben, so liege der Wert für die schweren Lkw über 18 Tonnen mit 19,9 Prozent nur wenig darunter.



Experte für Künstliche Intelligenz verlässt Zalando

Der Senior Vice President Data Science und Machine Learning von Zalando, Ralf Herbrich, verlässt das Unternehmen nach nur etwas mehr als 1,5 Jahren. Das Ziel des früheren Amazon-Managers ist noch unbekannt, offen bleibt auch die Frage seines Nachfolgers, meldet die Textilwirtschaft. Herbrich, der zuvor auch bei Facebook und Microsoft tätig gewesen war, verantwortete bei dem Online-Modehaus den Umbau des Online-Auftritts von Zalando, um durch den Einsatz von Bilderkennung, Sprachverarbeitung und Datenwissenschaft die Marktposition weiter zu verbessern.

DHL Express wird als bester Arbeitgeber Europas ausgezeichnet

DHl Express hat sich in der Bewertung der europäischen Arbeitgeber gegenüber 2020 kräftig nach vorne gearbeitet. Nach Platz zehn im vergangenen Jahr ist der Anbieter für Expresslieferungen in der Tabelle von Great Place to work in diesem Jahr auf den ersten Platz gesprungen. Das Unternehmen sieht sich damit in der "nachhaltigen und gemeinsamen Fokussierung auf ein motivierendes, wertschätzendes und förderliches Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter" bestätigt. Die Mitarbeiter hätten bewiesen, dass sie über sich hinauswachsen und die Menschen seien das Herzstück des Unternehmens, hält sich Alberto Nobis, CEO Europe DHL Express, mit dem Eigenlob nicht zurück. Jedes Jahr würden zweistellige Millionensummen in die Beschäftigten investiert.



Paypal startet neue App

Ausgaben kontrollieren und verwalten, bezahlen und Organisationen mit Spenden unterstützen, alle diese Funktionen, verspricht Paypal seinen Nutzern mit der neuen App. So können die Kunden ihr Guthaben und eventuelle Ratenzahlungen überprüfen. Die weitere Funktion "Wallet" soll die Verwaltung der Zahlungsmittel ermöglichen, in "Zahlungen" ist das Begleichen von Rechnungen mit dem QR-Code von Paypal möglich. Möglich sein sollen in der Zukunft auch internationale Überweisungen. Unter der Überschrift "Paypal Generosity Network" hat der Zahlungsdienstleister ein Tool integriert, mit dem die Nutzer individuelle Spendenaktionen ins Leben rufen können. Die Kampagnen sind auf eine Länge von 30 Tagen und eine Summe von 20.000 Euro limitiert. Mit einer neuen Chat-Funktion soll in der Zukunft auch die Kommunikation der Nutzer in Zahlungsfragen digital erfolgen und ohne die Nutzung eines sozialen Mediums. Auf dem Weg, sich selbst dorthin zu entwickeln, hat Paypal wohl die ersten Schritte unternommen.





///// HANDEL INTERNATIONAL

Ärger wegen strengerer E-Commerce-Regeln in Indien

Nach einer Meldung von



US-Händler suchen nach Wegen, um Lieferprobleme zu umgehen

Die Lieferprobleme im US-amerikanischen Handel werden immer größer und die Handelsketten immer kreativer, um sie zu umgehen. Die Zahl der Frachtschiffe, die in den Häfen festliegen und die Entladung der anderen verzögern, erreichen Rekordwerte, berichtet



Pet Smart startet in den USA eine Online-Apotheke für Tiermedikamente

Tierfreunde können die Medikamente für ihre Tiere nun online bei der neuen Apotheke von Pet Smart bestellen. Sie reichen die Rezepte des Tierarztes dort ein, die Apotheke übernimmt die Überprüfung, die Waren werden laut



