Die Regierung Großbritanniens kämpft derzeit an vielen Fronten und ist dabei durchaus kreativ: Deutsche, die auf der Insel leben, bekamen in der vergangenen Woche Post vom Staat, da sie, wenn sie ihren Führerschein vor 1999 gemacht haben, berechtigt sind, LKWs bis 7,49 Tonnen zu fahren. Lieferwagenfahren werde gut bezahlt, heißt es in dem Schreiben. Den Fachkräftemangel unter anderem in Schlachthöfen will die Regierung nun mit Gefängnisinsassen und Asylbewerbern beheben. Aber auch global sind die Lieferketten gefährdet. Die Transportbranche ruft um Hilfe und warnt vor dem Kollaps durch Überarbeitung. Es stehen uns nicht nur wetterbedingt stürmische Zeiten bevor.

ProsiebenSat1 verkauft Online-Sexshop Amorelie

TV-Werbung hat den im Jahr 2013 in Berlin gestarteten Online-Sexshop Amorelie seit dem Einstieg des Medienkonzerns Prosiebensat1 groß gemacht, jetzt wurde er an die niederländische EQOM-Gruppe verkauft, zu der auch der Mitbewerber Beate Uhse gehört. Weitere Töchter sind das Erotikportal EasyToys, die niederländische Handelskette Christine le Duc und der norwegische Anbieter Kondomeriet. Motto des Konzerns: Das sexuelle Wohlbefinden auf ein höheres Niveau heben und dafür sorgen, dass jeder Europäer ein Sexspielzeug auf dem Nachttisch hat.



Verbessertes Kundenerlebnis – So optimieren Sie Ihr Online-Geschäft

Das Thema Payment wird von beinahe jedem fünften Händler als Herausforderung gesehen. Susanne Steinwart von PayPal, Händlerbund COO Tim Arlt und Markus Deibler von Luicellas Ice Cream diskutieren in der "Lunch & Learn Session" typische Fragen von Onlinehändlern.



Deutsche Post: Briefe werden bald teurer

Weil immer weniger Briefe versandt werden und die Margen somit sinken, die Kosten aber aufgrund höherer Löhne und Energiekosten steigen, will die Deutsche Post noch dieses Jahr die Portokosten erhöhen. Von zehn Cent auf 0,90 Euro pro Standardbrief ist die Rede. Damit liegt der Versandpreis noch deutlich unter dem europäischen Durchschnitt von 1,16 Euro. Die Bundesnetzagentur soll nächste Woche entscheiden. Die Erhöhung trifft vor allem Privatleute und Kleinunternehmen. Für große Firmenkunden will die Post Rabatte ausloben.



DPD stellt autonomes Lieferfahrzeug vor

Schon bald könnte ein autonom fahrendes Zustell-Elektrofahrzeug, der „VanAssist" durch Deutschlands Städte rollen. Konzipiert wurde es in Kooperation mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft, heißt es in einer Pressemeldung von DPD. Der „VanAssist" fährt allein vom Depot zum Liefergebiet. Der Zusteller kann das Fahrzeug über eine App zu einem Treffpunkt bestellen und dort zusteigen. Dabei sollen durch Konstruktion und Programmierung einzelner Komponenten im „VanAssisst", die Lauf- und Fahrwege einer Pakettour optimiert werden. Ein Datum für die Einführung findet sich in der Ankündigung nicht.

Stellenangebot: Key Account Manager E-COMMERCE (m/w/d) für den europäischen Markt

Unsere Mandantin ist ein Hidden Champion im Bereich der Klebeprodukte, der mit weltweit ca. 700 Mitarbeitern von seinen Hauptsitzen in Holland und Deutschland aus äußerst erfolgreich global agiert. Für unsere Mandantin suchen wir schnellstmöglich für ihren deutschen Standort in der Nähe von Baden-Baden einen Key Account Manager E-COMMERCE (m/w/d) für den europäischen Markt.



Walmart tauscht Bezahlprogramm und sorgt für Unmut bei Kunden

Coolblue will an die Börse und Deutschland erobern

Der zweitgrößte niederländische Online-Händler Coolblue verkauft vor allem Unterhaltungselektronik und Haushaltswaren. Noch im Oktober will das Unternehmen an die Amsterdamer Börse, berichten niederländische Medien, und dabei eine Bewertung von drei bis vier Mrd. Euro erreichen. Laut Unternehmensgründer und Firmenchef Pieter Zwart soll mit dem frischen Geld vor allem das Geschäft in Deutschland ausgebaut und das Angebot erweitert werden. Bereits in den vergangenen Jahren hat Coolblue sein Angebot auf den Energiesektor ausgedehnt und verkauft Solarpanelen und Ladestationen für Elektroautos.



Coolblue will an die Börse und Deutschland erobern

Der zweitgrößte niederländische Online-Händler Coolblue verkauft vor allem Unterhaltungselektronik und Haushaltswaren. Noch im Oktober will das Unternehmen an die Amsterdamer Börse,



US-Lebensmittellieferdienst Gopuff eröffnet Omnichannel-Laden

Im kalifornischen San Francisco ist schon so manche Idee ausgetüftelt und erfolgreich umgesetzt worden. Vielleicht geht der US-Lebensmittellieferdient Gopuff deshalb dort mit einem

