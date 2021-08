Nachdem immer mehr Unternehmen ihren Mitarbeitern eine Impfpflicht auferlegen und die Regierung Großbritanniens aktiv den Schulterschluss mit Firmen sucht, die das Impftempo beschleunigen könnten, bieten die Fahrdienste Uber und Bolt sowie die Lebensmittellieferdienste Deliveroo und Pizza Pilgrims nun Rabatte für geimpfte Kunden an. Im Visier sind junge Leute bis Ende 20. Deliveroo hat außerdem angekündigt, die Gesundheitsbehörde NHS und deren Mitarbeiter in den Impfzentren mit einer Millionen Gratis-Essen zu versorgen. Der Fahrdienst Bolt spendet Freifahrten zu den Impfzentren. Rabatte und Freifahrten gibt es in den jeweiligen Apps.

Kaffee-Onlineplattform Roastmarket geht an Melitta

Was geschieht, wenn ein Traditionshaus einen aufstrebenden Online-Mitbewerber aufkauft? Der online Kaffeehändler Roastmarket hat im Pandemiejahr seinen Umsatz auf 23 Mio. Euro verdoppelt. Das Familienunternehmen Melitta beobachtet die Entwicklung als Minderheitsanteilseigner schon eine Weile und kauft sich jetzt komplett ein. Es sei ein finanziell-strategisches Investment, schreibt die Lebensmittelzeitung. Das Wachstum solle sich ungebremst fortsetzen.



Rewe startet Werbekampagne

Mit TV-Spots und Online-Videos wirbt Rewe im August für seine Lebensmittelgeschäfte und stellt dabei die Kunden:innen in den Mittelpunkt. Mit ihren Gründen für einen Einkauf in ihrem Rewe-Markt enden die Spots. Ein Fokus liegt auf dem Lieferservice und der Bestellung per App. Mit der Kampagne gibt Rewe den Startschuss für die Vorteilskarte. Auf ihr können PAYBACK Punkte, App-Coupons und Treuepunkte per Smartphone gesammelt und eingelöst werden.



746 Mio. Euro Strafe verlangt die Luxemburger Datenschutzbehörde CNPD wegen Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung von Amazon. Dies wurde am vergangenen Freitag bekannt. Hintergrund ist eine Beschwerde der französischen Bürgerrechtsorganisation »La Quadrature du Net« aus dem Jahr 2018 gegen die US-Konzerne Amazon, Google, Apple, Microsoft und Facebook.

Hochzeitskuchen von Lady Di und Prince Charles wird versteigert

Sich ein Stück vom Kuchen abschneiden - wer will das nicht. Ein eher nostalgisches Stück Torte wird am 11. August 2021 vom Moyra Smith, einer Mitarbeiterin der Großmutter von Prince Charles. Schon ein Tortenstück der elterlichen Hochzeit soll für 29.000 Pfund den Besitzer gewechselt haben.



Hellofresh erweitert sein Angebot in den USA

Der Kochboxen-Lieferant Hellofresh erweitert in den USA sein Angebot um



Lebensmittelsupermarkt Carrefour steigt beim Lebensmittellieferdienst Cajoo ein

In Frankreich wachsen die Einkaufswelten ebenfalls zusammen. Nun ist der Lebensmittelsupermarkt Carrefour beim 15-Minuten-Lieferservice Cajoo mit einer Minderheitsbeteiligung eingestiegen. Cajoo wurde erst im Februar dieses Jahres gegründet und ist bereits in zehn französischen Großstädten für über 100.000 Kunden aktiv.

