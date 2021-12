Können sich Astronauten auf der Internationalen Raumstation ISS einfach über eine Lieferservice-App ihr Lieblingsessen bestellen? Uber Eats macht's möglich. Überbringer war am 11. Dezember der japanische Unternehmer Yusaku Maezawa, der als Weltraumtourist die Raumstation besuchte. Die braune Papiertüte von Uber Eats enthielt eine Auswahl an verzehrfertigen japanischen Lebensmitteln aus der Dose. Ein gelungener Marketing-Gag, Gratulation!

///// HANDEL NATIONAL

About You beteiligt sich an 6PM und lanciert CRO-Kollektion

Diese Woche gibt es gleich zwei Nachrichten des Online-Modehändler About You SE & Co. KG: Gemeinsam mit dem Rap-Künstler CRO präsentiert About You die neue Marke SMILES, eine Design-unisex-Kollektion mit einem von CRO kreiertem Smileys als Key-Visual. Außerdem hat sich das Modeunternehmen am Streetwear-Label 6PM aus Frankfurt beteiligt. Ziel sei es, die Marke über den deutschsprachigen Raum hinaus bekannt zu machen und Synergien in der Logistik und im Kundenservice zu nutzen. CEO, Gründer und Designer Achraf Ait Bouzalim bleibt an Bord.



Bonprix führt KI-gestütztes Produktranking ein

Welche Produkte sind bei den Kunden:innen besonders beliebt? Dieser Frage ist der Modekonzern Bonprix mittels einem KI-gestützten Produkt-Potenzial-Prognose-Modell in seinem Onlineshop Bonprix.de auf der Spur. Die Eigenentwicklung sortiert täglich alle Produkte in den verschiedenen Kollektionen oder Kategorien neu und zeigt sie hierarchisch nach Beliebtheit geordnet an.



Otto erweitert Logistikzentrum in Altenkunstadt

Einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag investiert die Otto Group in den Ausbau seines bestehenden Logistikzentrums in Altenkunstadt im oberfränkischen Landkreis Lichtenfels (ehemals Baur-Gruppe). Der Standort wird zum Hightech-Shuttlelager und soll die Lieferprozesse beschleunigen. Ziel der Investition sei es auch, die Arbeitsplätze in der Region langfristig zu sichern.