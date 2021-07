Der Journalist Jesse Orrall hat die definitive digitale Woche hinter sich: Sieben Tage lang ließ er seine täglichen Entscheidungen von den Algorithmen der Plattformen bestimmen – Kleiderwahl, Mittagessen, Musik. Seine lesenswerte Geschichte kommt zu mehreren Fazits: Je spezialisierter ein Service, desto eher bringt er gute Ergebnisse. Er gab Hunderte Dollar mehr aus als in einer normalen Woche. Und trotz der intensiven Beschäftigung weiß er vor allem, was er über Algorithmen alles nicht weiß. Damit zu den Nachrichten.

///// HANDEL NATIONAL

Uber Eats will bald auch in Frankfurt und München liefern

Uuuuund noch ein Lieferdienst in den Metropolen: Uber Eats will von August an auch in Frankfurt am Main und München Essen von G (wie Gastronomie) nach K (wie Kundschaft) chauffieren. Zur Zahl der teilnehmenden Restaurants gebe es noch keine Angaben, wie die Deutsche Presse-Agentur und Journal-Frankfurt.de schreiben. In Berlin sei die Zahl seit dem Start vor drei Monaten auf rund 700 gestiegen, allerdings könne noch nicht bei allen bestellt werden.



Zalando hat sich in Estland, Lettland und Kroatien niedergelassen

Im Juni wurde es angekündigt (das "Morning Briefing" berichtete), gestern folgte die Umsetzung: Zalando hat Online-Shops in Estland, Lettland und Kroatien eröffnet. Im virtuellen Regal lägen jeweils 300.000 Produkte von mehr als 1.400 Marken, so Zalando. Manche Marke sei zum ersten Mal in diesen Ländern erhältlich und das Zalando-Angebot jeweils das umfangreichste Modesortiment im Land. Den Marken verspricht das Unternehmen 17,5 Mio. potenzielle Neukund:innen, umgekehrt seien lokale Marken eingeladen, über die Plattform europaweit zu verkaufen. Wem in der Länderliste Litauen fehlt: Dort (wie auch in Slowenien und der Slowakei) ist Zalando im Juni online gegangen. Das Partnerprogramm wurde per sofort auf alle sechs genannten Länder erweitert. Erklärtes Ziel sei es, "der Starting Point for Fashion, also die erste Anlaufstelle für Mode, in ganz Europa zu werden".



Bundesgerichtshof berät über Influencer und ihre Anbieter-Links

Es ist der Markenkern von Influencer:innen, über Produkte zu berichten. Wo die Grenze zwischen Bericht und Werbung liegt, darüber berät der Bundesgerichtshof. Dort sind drei Klagen des Verbands Sozialer Wettbewerb gegen Cathy Hummels, Leonie Hanne und Luisa-Maxime Huss gelandet. Zeit.de dröselt die Lage auf, im Kern geht es darum, ob so genannte Tap Tags (Links zu den Anbietern) als Werbung gekennzeichnet werden müssen.