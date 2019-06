Liebe Leserin, lieber Leser, woran man dieser Tage wieder einmal erinnert wird: Es ist für Amazon, wertvollste Marke der Welt, kein Stress, neue Dinge auszuprobieren. Amazon macht sich auch keinen Stress damit, Dinge schnell wieder einzustampfen. Stress haben immer nur die anderen. Mit sich, mit ihren Erblasten, ihren Geschäftspartnern und - naja - im Zweifel mit Amazon.

///// HANDEL NATIONAL

Vernichtung von Neuware reglementieren soll.

Nach Erkenntnis der "Forschungsgruppe Retourenmanagement" der Universität Bamberg landen rund 4% der zurückgeschickten Artikel im Müll. Doch Vorsicht: Darunter sind nach Erfahrungen weiter Teile des Handels viele Produkte, die für einen weiteren Gebrauch nicht einsetzbar sind. Otto verweist beispielsweise darauf, dass nur im Promillebereich Produkte vernichtet werden müssen. Der Branchenverband "Unfug". Nichtsdestotrotz kommt bei den Großen der Branche - auch offline - durchaus eine bedenklich Menge Retouren-Müll zusammen. Nach dem Vorstoß der Grünen , Versandhändlern wie Amazon die Vernichtung von Retouren zu verbieten, meldet sich das Bundesumweltministerium zu Wort und will per Gesetz die Vernichtung zurückgegebener Neuwaren einschränken. Derzeit bereitet das Ministerium einen gesetzlichen Rahmen vor, der diesoll.Nach Erkenntnis der "Forschungsgruppe Retourenmanagement" der Universität Bamberg landen rund 4% der zurückgeschickten Artikel im Müll. Doch Vorsicht: Darunter sind nach Erfahrungen weiter Teile des Handels viele Produkte, die für einen weiteren Gebrauch nicht einsetzbar sind.verweist beispielsweise darauf, dass nur im Promillebereich Produkte vernichtet werden müssen. Der Branchenverband bevh bezeichnet den Vorstoß denn auch als. Nichtsdestotrotz kommt bei den Großen der Branche - auch offline - durchaus eine bedenklich Menge Retouren-Müll zusammen.

#bestjobever noch darum, ein neues Instagram-Gesicht zu finden, das im Auftrag der Marke durch die Welt tourt, sucht About You in diesem Jahr ein vorzeigbares Gesicht für seinen YouTube-Kanal. Mit der Aktion im Vorjahr erreichte die Otto-Tochter rund 5,4 Millionen Nutzer, die zugehörige Instagram-Story klickten 1,2 Millionen User an, liest man bei Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr sucht About You 2019 wieder "Germany's Next Big Influencer". Ging es dem Fashion-Retailer 2018 mit der Aktionnoch darum, ein neues Instagram-Gesicht zu finden, das im Auftrag der Marke durch die Welt tourt, sucht About You in diesem Jahr ein vorzeigbares Gesicht für seinen YouTube-Kanal. Mit der Aktion im Vorjahr erreichte die Otto-Tochter rund 5,4 Millionen Nutzer, die zugehörige Instagram-Story klickten 1,2 Millionen User an, liest man bei Horizont

99 Stück. Angst vor dem Kontrollverlust und Händlerstunk beim ersten Versuch mit dem Direktvertrieb? Die Auslieferung übernehmen - ein Friedensangebot - die Händler. 2020 wollen die Ingolstädter ihre Direktgeschäfte ausweiten. Für Audi ist es eher der erste 1.Gang. Denn seit vergangener Woche verkauft der Autobauer zwar den TT im Netz. Allerdings nun. Angst vor dem Kontrollverlust und Händlerstunk beim ersten Versuch mit dem Direktvertrieb? Die Auslieferung übernehmen - ein Friedensangebot - die Händler. 2020 wollen die Ingolstädter ihre Direktgeschäfte ausweiten. kfz-betrieb.de bemüht sich um eine Einordnung.

Amazon Web Services-Kunden verfügbar. Die Schnittstelle ermöglicht es Entwicklern, maschinelle Lernmodelle zu nutzen, beispielsweise für personalisierte Produktempfehlungen, Suchergebnisse und Marketing, auch wenn sie selbst keinen Plan vom maschinellen Lernen haben. Amazon Personalize ist nun für alleverfügbar. Die Schnittstelle ermöglicht es Entwicklern, maschinelle Lernmodelle zu nutzen, beispielsweise für personalisierte Produktempfehlungen, Suchergebnisse und Marketing, auch wenn sie selbst keinen Plan vom maschinellen Lernen haben.

"Vertical Farming" (Jones Food) Infarm ein 100-Millionen-Dollar-Investment von Atomico und Altinvestoren wie Balderton Capital, Astanor Ventures, Cherry Ventures und TriplePoint Capital. Die Geräte des Farming-Unternehmens lassen Kräuter und Gemüse in Gewächshäusern für Restaurants und Supermärkte wachsen. Die Stellkästen können dann sogar direkt in der Obst- und Gemüseabteilung stehen. Gerade erst hat Ocado 17 Millionen Pfund in(Jones Food) investiert , da meldet das Berliner Start-up ein 100-Millionen-Dollar-Investment von Atomico und Altinvestoren wie Balderton Capital, Astanor Ventures, Cherry Ventures und TriplePoint Capital. Die Geräte des Farming-Unternehmens lassen Kräuter und Gemüse in Gewächshäusern für Restaurants und Supermärkte wachsen. Die Stellkästen können dann sogar direkt in der Obst- und Gemüseabteilung stehen. Infarm kooperiert bereits mit Edeka, Amazon fresh und Metro.

///// INTERNATIONAL

Prime Mitglieder Mahlzeiten über die Prime Now App oder die Amazon Restaurants-Website nach Hause liefern lassen. In den USA biss man sich aber an Uber Eats die Zähne aus, in UK an Deliveroo. Dort ist Amazon vergangenen Monat eingestiegen. Amazon Go Nummer 13 kommt nach New York Convenience Store in New York. Jetzt öffnet dort Amazon-Go-Laden Nummer 2 im Midtown-Bereich in Manhattan. Der rund 1.600 Quadratmeter große Store ist der dreizehnte Amazon Go-Standort in den USA. Wie alle künftigen kassenlosen Läden wird man auch dort mit Bargeld zahlen können, weiß Vor einem Monat eröffnete Amazon seinen ersten kassenlosenin New York. Jetzt öffnet dort Amazon-Go-Laden Nummer 2 im Midtown-Bereich in Manhattan. Der rund 1.600 Quadratmeter große Store ist der dreizehnte Amazon Go-Standort in den USA. Wie alle künftigen kassenlosen Läden wird man auch dort mit Bargeld zahlen können, weiß engadget Nachdem bereits in Großbritannien Amazon Restaurants abgewickelt wurden, befindet sich nun auch der US-Arm Ende des Monats vor dem Aus. Per Amazon Restaurants konntenMahlzeiten über die Prime Now App oder die Amazon Restaurants-Website nach Hause liefern lassen. In den USA biss man sich aber an Uber Eats die Zähne aus, in UK an Deliveroo. Dort ist Amazon vergangenen Monat eingestiegen. Hier stellt etailment die dicksten Flops von Amazon vor.





///// TRENDS & TECH

Verkehrsübungsplatz auf das harte Leben auf der Straße vorbereitet wird und Fahrradfahrer vorab das Terrain per Kamera kartographieren. Nachzulesen bei Seltsam aussehende Bollerwagen, die als autonome Roboter über den Bürgersteig Päckchen zum Kunden fahren, sind ja längst kein großer Aufreger mehr. Nicht einmal, wenn auch Amazon damit Probefahrten macht. Spannend ist aber, wie der Amazon Scout trainiert wird, wie er mit eigenemauf das harte Leben auf der Straße vorbereitet wird und Fahrradfahrer vorab das Terrain per Kamera kartographieren. Nachzulesen bei Verge und CNet.

Tmall Genie, KI von



Das Auto wird zur Quasselbude. Jüngste Beifahrer:, KI von Alibaba , geht in China bei Audi, Renault und Honda an Bord. Amazon Alexa hört in Großbritannien in BMW und Mini zu. Was noch fehlt: Autos als Sonderangebote, wenn man den Wagen mit Werbung via Alexa kauft.





Gefühlt seit den Anfängen des Internets ist Mary Meeker so etwas wie die hauptamtliche Prophetin der Tech-Trends und “Queen of the Internet”. Oft liegt sie richtig. Bei 333 Slides der neuen Präsentation sind aber schon statistisch gesehen vermutlich einige Treffer dabei.

