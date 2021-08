///// HANDEL INTERNATIONAL

Die Überschriften von gestern zeigen: Die Quartalsergebnisse von Walmart lassen sich auf ganz unterschiedliche Weise lesen und gewichten. Zunächst die Zahlen: Der US-Händler meldet für das zweite Quartal (bis Ende Juli 2021) einen Konzern-Umsatzzuwachs von 2,4 Prozent auf 141 Mrd. US-Dollar (ca. 120 Mrd. Euro) und ein operatives Ergebnis von 7,4 Mrd. Dollar (plus 21,4 Prozent). Der E-Commerce, nur für die USA angegeben, wuchs um sechs Prozent im Vergleich zum sehr starken Vorjahresquartal, um 103 Prozent im Vergleich zu 2019. Das kann man rundum positiv sehen wie DiePresse.com : "Walmart profitiert weiter von der Kauflust seiner Kunden". Retaildive.com dagegen packt den Wermutstropfen in die Überschrift: "Walmart-Umsätze wachsen weiter, auch wenn der Online-Schwung nachlässt". Businessinsider.com stellt nicht den Handel, sondern das verdoppelte Geschäft mit Anzeigen (plus 95 Prozent) in den Vordergrund: "Der Händler verfolgt weiter sein Ziel, sich in einen Werberiesen zu verwandeln". Und NYTimes.com (die "New York Times") und Fashionunited.com sehen Walmart sogar als Verlierer: Amazon habe den größten stationären Händler entthront.Der britische Discounter Poundland ist einen Schritt weiter als Penny (siehe oben): Das Lieferdienst-Pilotprojekt wurde verdoppelt, sodass jetzt laut Internetretailing.net sieben Millionen Briten, ein rundes Neuntel, darauf zugreifen können. Allerdings nicht inselweit, sondern in der Mitte Englands: vom Fulfillment-Center in Cannock, Staffordshire, aus in den Midlands und in South Yorkshire. Das bestellbare Sortiment wurde von 2.000 auf 3.000 Artikel erweitert, darunter Lebensmittel, Kleidung, Gartenartikel, Haushaltswaren, Gesundheits-, Schönheits- und Haustierprodukte. Das Lieferentgelt beträgt vier Pfund (ca. 4,70 Euro). Poundland betreibt 850 Filialen in Großbritannien und Irland.Der zu SAP gehörende britische Omnichannel-Spezialist Emarsys hat sich unter den Marketingleuten der Welt umgehört und herausgefunden: Fast die Hälfte erwägt 2021 aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten im Zusammenhang mit Covid-19 keine Black-Friday-Aktionen im stationären Geschäft. Mehr als vier Fünftel wollen ihre Kunden in den Online-Shop locken. Allerdings haben erst 13 Prozent ihre Vorbereitungen bereits abgeschlossen, ein Viertel dagegen noch nicht einmal begonnen. Emarsys findet das laut Tamebay com "beunruhigend". Die Zahl der befragten Unternehmen wird nicht genannt.