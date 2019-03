Liebe Leserin, lieber Leser, alles redet vom Digitalisieren. VW treibt's deshalb zu Amazon: nicht auf den Marktplatz, sondern in Amazons Cloud. Möglich, dass daraus einmal ein neuer Marktplatz für Autoservices wächst. Bei der Arbeit heißt vernetzt nicht immer gleich praktisch. Früher reichte ein Anruf, um Kollegen zu kontakten. Heute wird gechattet, gemailt, gewhatsuppt, geslackt. Nicht nur Babyboomer verlieren da die Übersicht. Mit etwas Schadenfreude lesen wir, dass Banker sich nicht um neue Kanäle kümmern und daher den Kontakt zum Kunden verlieren.

Produktiver und schneller werden will VW-Chef Herbert Diess – mit Hilfe von Amazon. Zwar sehen die Wolfsburger den Verkauf von Autos über Amazon kritisch. Doch in Sachen Digitalisierung verlässt sich der Autobauer auf Amazons Cloud, berichtet die Süddeutsche. In einer "Industrie-Cloud" sollen die 122 VW-Fabriken in aller Welt und 650.000 Mitarbeitende an allen Standorten miteinander vernetzt werden, aber auch Zulieferer, Lager, Maschinen, autonome Fahrzeuge. Wie VW-Partner Microsoft diesen Deal findet, wird nicht kolportiert. Der Software-Hersteller vermarktet die Hochleistungs-Cloud Azure und soll mit VW an neuen Auto-Services basteln.