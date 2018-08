Liebe Leserin, lieber Leser, Kundenverständnis, Customer Centricity (deutsch: Kundenorientierung) - kaum ein Interview mit einem deutschen Handelsmanager, der zeigen will, dass man die digitale Transformation vorantreibt, kommt heute ohne derlei Buzzwords aus. Für mich klingt das immer so, als stellt sich jemand ins Restaurant und erklärt, er wolle nun mit Messer und Gabel essen. Wir sparen Ihnen heute morgen wieder einmal das Wortgeklingel und kommen direkt zum Punkt.

VW und DHL wollen Pakete in den Kofferraum liefern:

VW will die Kofferraumzustellung, die bislang testweise für 50 Polo-Fahrer in Berlin möglich ist, wohl 2019 in ausgewählten Serienmodellen anbieten . Das Konzept "We Deliver" realisiert VW gegenwärtig mit DHL. Smart testet einen ähnlichen Dienst in Stuttgart, Berlin, Köln und Bonn.

Leichtes Plus für ANWR:

Weniger Händler, aber 8 Millionen Euro mehr Zentralregulierungsumsatz meldet der Einkaufsverbund ANWR. Mit 421 Millionen Euro im ersten Halbjahr (inklusive Garant 468 Millionen Euro) zeigt die Verbundgruppe, dass noch Wachstumsschritte möglich sind. Hintergründe gibt es bei der TextilWirtschaft

INTERNATIONAL

Zippin zeigt Alternative zu Amazon Go:



Das Start-up Zippin hat in San Francisco einen Rivalen für Amazon Go als Demo-Shop eröffnet. Zippin setzt bei seinem Konzept des vollautomatischen, kassenlosen Ladens unter anderem auf Kameras und Regal-Sensoren, die erkennen sollen, zu welchem Produkt der Kunde greift. Das Modell von Zippin ist gegenwärtig aber deutlich kleiner als das große Vorbild. Kunden benötigen zudem die App von Zippin.

Casper auf neuen Wegen:

Casper trat einst den Hype der Matratzen-Start-ups los. Doch von der Matratze allein kann man kaum leben. Wiederkehrende Kunden hat man da ja nicht so häufig. Also brauchte es schön früh Nebenprodukte wie Bettwäsche. Inzwischen verkauft man auch Kleinmöbel wie Nachttische. "Fast Company" h at sich die Sortimentspläne angesehen.

TRENDS & FAKTEN

Facebook bastelt an Sprachassistenten:

Unter dem Codenamen "Aloha" arbeitet Facebook an einem Digitalen Assistenten, der mit künstlicher Intelligenz der "beste Freund" der Nutzer werden soll. Von dem Sprachassistenten sind aber bislang ansonsten nur wenige Details bekannt.

Uber bereitet IPO vor:

Uber holt Nelson Chai als CFO. Der ehemalige Versicherungs-Manager soll die Finanzen ordnen und den Kurierdienst wohl auch auf einen IPO vorbereiten

Studie des Tages:





Start-up des Tages: Wer bist du, woher kommst du, was kann ich mit dir erleben? Ob T-Shirt, Arzneimittel oder Handtasche: Die Zukunft der Produkte ist persönlich und direkt. Davon sind die Gründer von GoodsTAG überzeugt. Die organische Suche bleibt Traffic-Kanal Nummer eins für den Onlinehandel. Die Universal Search bei Google und insbesondere die Bildersuche hat sich 2018 zu einem der wichtigsten Kanäle bei der Traffic-Generierung entwickelt – und übertrifft damit inzwischen den Traffic, der über Google Ads kommt. Facebook als Traffic-Quelle spielt dagegen immer weniger eine Rolle. Für ihre Studie hat die Online-Marketing-Agentur die Online-Marketing-Kanäle von 196 der größten deutschen Onlineshops untersucht.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

E-Commerce wird immer mehr zu M-Commerce. Wenn der Handel da sein will, wo die Kunden sind, muss er mobil kommunizieren. Etailment zeigt in einem Whitepaper auf, was dabei zu beachten ist.

