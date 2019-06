Liebe Leserin, lieber Leser, wenn Engelhorn nun auch Plattform werden will, klingt das zunächst ein wenig so, als wenn Flöhe husten. Aber wenn Fabian Engelhorn sagt, "zwischen Elefantenbeinen wächst immer noch genug Gras", dann sollte das durchaus auch Mut machen. Auch Flöhe können ja ganz schön lästig sein.

///// HANDEL NATIONAL

Der Modehändler Engelhorn will auch Plattform sein, um sein Online-Sortiment zu erweitern und hat bereitsangebunden. Die Hersteller verschicken die Waren selbst. Der TextilWirtschaft erklärt Fabian Engelhorn das Konzept. 15 Partner will Engelhorn bis zum Herbst anbinden.

Der Getränkelieferdienst Flaschenpost setzt auf Expansion und will 2019 zehn bis zwölf Standorte eröffnen, erklärt CEO Stephen Weich gegenüber der LZ . In Bremen, Dortmund und Essen hat der Getränkelieferdienst seit Jahresanfang bereits losgelegt, Personal sucht dasderzeit in Stuttgart, München, Frankfurt und Leipzig. In insgesamt elf Städten wickelt der Bringdienst pro Woche derzeit 40 000 Bestellungen ab.