Die deutschen Privathaushalte sind so reich wie nie, verkündete gestern die Bundesbank. Das klingt gut und stimmt hoffnungsvoll – auch für die Weihnachtszeit. Wenn Elektronik, Bücher und Spielzeug knapp werden, erfreuen sich dann hoffentlich virtuelle Produkte großer Beliebtheit, denn sie kennen keine Lieferengpässe. Wie wär's mit Reise- und Abenteuergutscheinen oder gleich den Luxustrip in ferne Länder, die in der Post-Corona-Zeit für jeden Gast dankbar sind. Die Reisebranche hat in den vergangenen 18 Monaten ebenfalls online stark aufgerüstet. Auf geht's!

///// HANDEL NATIONAL

Verbraucher monieren mangelnde Interessensschutz durch Staat und Behörden

Der Verbraucherreport ist ein wichtiges Stimmungsbild zur Gemütslage der Konsumenten in diesem Land. Was treibt sie um? In einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) geben 1.500 Befragte als dringlichstes Problem das Themenfeld Digitales und Internet an. Gerade hier sehen 86 Prozent den Staat in der Verantwortung, 56 Prozent fühlen sich jedoch gerade von Staat und Behörden nicht ausreichend geschützt. Jede dritte Beschwerde, die derzeit bei Verbraucherzentralen in Deutschland aufgenommen werde, richte sich gegen einen Onlinehändler, heißt es beim vzbv. Vor allem verweigerte und ignorierte Widerrufe entzürnte die Verbraucher.



Zalando-Chefs unter den reichsten Mode-Unternehmern

Anno 2008 haben Robert Gentz und David Schneider Zalando gegründet. Nur 13 Jahre später sind sie nun nach den Recherchen der Textilwirtschaft 1,16 Mrd. Euro schwer und gehören damit zu den 15 reichsten Mode-Unternehmern. Die Lebensläufe von Gentz und Schneider zeigen, wie wertvoll und prägend das Studium an einer Elite-Uni sein kann. Beide kennen sich von der Otto Beisheim School of Management.



Neuer Medikamentenlieferdienst Mayd holt sich Finanzspritze

Eine illustre Runde von Business-Angels ist beim Start-up Mayd eingestiegen, einem Schnell-Lieferdienst für Medikamente, der gestern an den Start ging. Unter anderen Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer, der Auto1-Gründer Hakan Koç sowie drei Flixbus-Gründer haben gemeinsam mit 468 Capital, Earlybird und Target Global insgesamt 13 Mio. Euro in die Kasse eingezahlt. Mayd-Chefs Hanno Heintzenberg und Lukas Pieczonka sind in der Gründerszene bereits durch die Firma McMakler bekannt. Mayd hat ein Lieferversprechen von 30 Minuten und ist, wie könnte es anders sein, in Berlin gestartet. Weitere Großstädte in Deutschland und Europa sollen folgen.

///// HANDEL INTERNATIONAL Delivery Hero stärkt Marktposition in Mittelamerika

Über die App Hugo will sich Delivery Hero in Mittelamerika breit machen. Hugo stammt aus El Salvador, wurde vor vier Jahren gegründet, hat 1,3 Mio. registrierte Nutzer und ermöglicht die Bestellung von Essen, Lebensmitteln und Medikamenten.

Online-Anteil bei Ikea wächst im Geschäftsjahr 2021 auf 30 Prozent gewachsen

Die Ingka-Gruppe sieht die Tochtergesellschaft IKEA weiterhin auf Erfolgskurs - trotz Pandemie und Lieferengpässen. Der Einzelhandelsumsatz stieg im Geschäftsjahr 2021 auf 37,4 Mrd. Euro, das sind 6,3 Prozent mehr als im Vorjahr (35,2 Mrd. Euro). Man habe weiterhin in eine bessere digitale und physische Zugänglichkeit sowie echte Nachhaltigkeit investiert, heißt es in einer Pressemeldung . Es sei gelungen, die Einrichtungshäuser in Fulfillment-Einheiten umzuwandeln. Dank IKEA.com und der IKEA App stiegen die Online-Verkäufe von 18 auf 30 Prozent. Im zurückliegenden Geschäftsjahr sind weitere 26 Märkte eröffnet worden, darunter Stadthäuser in Wien und Tokio sowie IKEA-Décoration in Paris. Wie US-Präsident das Weihnachtsgeschäft retten will

In der Pandemie-Zeit kommt so manches ans Licht, wie gestern zum Beispiel die Öffnungszeiten des Frachthafens der kalifornischen Metropole Los Angeles. Am Wochenende und nachts sei dieser normalerweise geschlossen, werde nun aber in einen Nonstop-Betrieb gehen, verkündete Walmart, UPS und Fedex, die ebenfalls Überstunden zugesagt haben. Ob die Maßnahmen das Weihnachtsgeschäft retten, bleibt ungewiss.



Drogerie Müller mit Online-Angebot in der Schweiz

Über 40.000 Artikel können Kunden:innen in der Schweiz ab sofort beim Drogeriemarktbetreiber Müller online bestellen und in den Märkten abholen. Bereits im vergangenen Jahr ist Müller in Deutschland und Österreich mit seinem Click & Collect-Angebot gestartet.

