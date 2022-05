Bargeld – wie oft ist es schon totgesagt worden. Am Tag sieben des Ausfalls der Verifone-Bezahlterminals werden sich viele Menschen der Bedeutung des physischen Geldes wieder bewusst geworden sein. Nur gegen Bares geht der Einkauf bei DM, Edeka, Penny, Aldi-Nord und Rossmann. Ein Software-Update soll das Problem beheben, 60.000 Terminals sind betroffen. Sieben Tage ist eine lange Zeit in unserer digitalen Welt. Der Notgroschen unterm Kopfkissen wird eine Renaissance erleben.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Bundesverband E-Commerce (Bevh) erwartet kostenpflichtige Retouren

Deutschland hält viele Rekorde, so auch den als Europameister der Retouren, insbesondere bei Textilien. Der Bevh hat nun in der vergangenen Woche deren Abgesang eingeleitet. Dies würde von den Kunden bereits erwartet, bestätigte ein Sprecher gegenüber der Süddeutschen Zeitung (SZ). Die Kosten seien stark gestiegen, vor allem bei Transport und Verpackung. Gegenüber der SZ verneinten die großen Online-Händler Amazon, Zalando und Otto jedoch die Absicht, die Retouren kostenpflichtig zu machen. International sind Rücksendegebühren üblich. Uniqlo verlangt 2,95 Euro pro Paket, Zara hat 1,95 Euro angekündigt.



+++Anzeige+++

Software als Turbo für schnelles Wachstum im E-Commerce

Einen Need in der Gesellschaft erkennen, eine Lösung anbieten und damit erfolgreich werden. So stellen sich viele E-Commerce Gründerinnen und Gründer ihren Weg vor. Doch der Alltag entpuppt sich oft als monotones Abarbeiten. Dabei liegen hier genau die vermeintlichen Pain-Points, die zu Erfolg oder Misserfolg eines Startups beitragen. Mit smarter Software gelingt der Durchbruch. Mehr lesen



Online Krimi-Spiel gewinnt Start-up-Innovationspreis

Weil ihr Theater während der Covid-19-Krise geschlossen wurde, gründete die Wiesbadener Theatergruppe mit dem kreativen Namen „Für Garderobe keine Haftung“ im Frühjahr 2020 das Start-up „Online-Krimi-Spiel". Damit kann man vom Sofa aus auf Verbrecherjagd gehen. In der vergangenen Woche erhielt die Theatergruppe dafür in Berlin den German Innovation Award. Für die aktuell vier Kriminalfälle – darunter „Rettet die Weinkönigin" und „Die 3 ???" – gibt es feste vorbuchbare Termine, an denen der Krimi live gespielt wird.



Pepsi-Cola will in Deutschland online durchstarten

Es soll Kundinnen und Kunden geben, die konsequent alles online einkaufen – auch ihre Pepsi-Cola. Bei Amazon ist die Brause im Angebot. Der US-Konzern PepsiCo plant nun, sein E-Commerce-Geschäft hierzulande stark auszubauen. Geplant sei, künftig neue Produkte auch in Deutschland zuerst online zu präsentieren, berichtet die Lebensmittelzeitung aus Managementkreisen von PepsiCo.



Kurznachrichten von Lieferdiensten auf Schrumpfkurs:

Der türkische Lieferdienst Getir will weltweit 14 Prozent seiner Mitarbeiter abbauen. Davon betroffen sind auch 400 in Berlin.

Das britische Lebensmittel-Startup Zapp entlässt zehn Prozent seiner Mitarbeiter. Zwischen 200 und 300 Entlassungen sollen es werden.

Der deutsche Lieferdienst Bringman zieht sich nach gescheiterter Finanzierungsrunde von Partnerschaften mit großen Edeka-Märkten zurück.