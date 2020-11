///// HANDEL INTERNATIONAL





Gut vier von zehn Befragten, die schon einmal etwas im außereuropäischen Ausland bestellt haben, geben an, dass dabei etwas schiefgelaufen ist. Dazu gehören lange oder ausbleibende Lieferungen, schwieriger Widerruf oder vereinzelt sogar gefährliche und unsichere Waren. Das ergab eine repräsentative Befragung des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV). Der Amazon hat sich vor US-Gerichten in zwei Verfahren durchgesetzt, in denen es angeklagt war, heimlich Ebay-Verkäufer abgeworben zu haben : Es hieß, Amazon-Mitarbeiter hätten sich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen für Ebay-Accounts angemeldet und dann Ebay-Händler auf ihre Plattform gelockt. Wie The Verge schreibt, konnte Ebay zwar in beiden Fällen ein Schiedsgericht davon überzeugen, dass ein Bruch des Nutzervertrags erfolgt sei, konnte jedoch nicht nachweisen, dass das Unternehmen dadurch einen Schaden erlitten habe. In den USA wurde den Verfahren im Hinblick auf EU-Untersuchungen über die Behandlung von Händlern auf Amazon-Marktplätzen eine gewissen Bedeutung zugemessen.Amazon wird mit dem National Intellectual Property Rights Coordination Center im Kampf gegen Produktpiraterie zusammenarbeiten . Gemeinsam mit der Task Force, die vom US-Einwanderungs- und Zollvollstreckungsamt beaufsichtigt wird, gelte es, ‚‚Daten zu analysieren und gezielte Inspektionen durchzuführen, die verhindern sollen, dass gefälschte Produkte in die US-Lieferkette gelangen‘‘, zitiert CNBC aus einer Amazon-Mitteilung. Jegliches Beweismaterial, das bei ihren Inspektionen gesammelt wird, werde dazu verwendet werden, laufende Ermittlungen auszuweiten und gegen Fälscher vorzugehen.Walmart plant die Übernahme des US-Start-Ups JoyRun, das einen Peer-to-Peer-Last-Mile-Lieferservice betreibt. Laut Srini Venkatesan, Executive Vice President bei Walmart Global Tech, solle das Geschäft ‚‚in den kommenden Wochen ‘‘ abgeschlossen werden , schreibt Grocery Dive. Mit der Übernahme werden Mitarbeiter von JoyRun Teil des Supply-Chain-Technologie-Teams von Walmart. Walmart hatte zuletzt sehr stark in Technologie für die letzte Meile investiert und testet unter anderem in verschiedenen US-Städten Drohnen.Gut vier von zehn Befragten, die schon einmal etwas im außereuropäischen Ausland bestellt haben, geben an, dass dabei etwas schiefgelaufen ist. Dazu gehören lange oder ausbleibende Lieferungen, schwieriger Widerruf oder vereinzelt sogar gefährliche und unsichere Waren. Das ergab eine repräsentative Befragung des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV). Der VZBV sieht die Verantwortung hier auch bei den Online-Marktplätzen . Der Digital Services Act sei eine Chance, Online-Marktplätze stärker in die Pflicht zu nehmen. Treten Online-Marktplätze faktisch selbst als Vertragspartner auf oder üben sie einen entscheidenden Einfluss auf die Anbieter aus, müssten sie selbst wie ein Vertragspartner haften.





Walmart hat eine ‚‚Holiday Drone Light Show‘‘ angekündigt, bei der 1.000 Intel-Drohnen in einer zu Musik choreographierten Show dreidimensionale weihnachtliche Formen und Charaktere kreieren. Wie Retail Dive berichtet, werde die US-Handelskette vom 4. bis 20. Dezember Live-Shows in verschiedenen US-Städten ausrichten, am 5. Dezember werde um 19.40 Uhr Eastern Time eine Der auf grenzüberschreitenden Handel spezialisierte Online-Marktplatz Fruugo hat 2020 seine Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 100% gesteigert. Wie Tamebay schreibt, werde im Segment der Hoverboards, Elektroroller und Hoverseats bereits vor dem Black Friday und dem Beginn des Weihnachtsgeschäfts ein Umsatzplus von 1.237% verzeichnet. Fruugo wickle 85% der Verkäufe international ab; das Interesse an Rollern komme nicht nur von Verbrauchern im Vereinigten Königreich, sondern auch aus Irland, Dänemark, Schweden und der Schweiz.Walmart hat eine ‚‚Holiday Drone Light Show‘‘ angekündigt, bei der 1.000 Intel-Drohnen in einer zu Musik choreographierten Show dreidimensionale weihnachtliche Formen und Charaktere kreieren. Wie Retail Dive berichtet, werde die US-Handelskette vom 4. bis 20. Dezember Live-Shows in verschiedenen US-Städten ausrichten, am 5. Dezember werde um 19.40 Uhr Eastern Time eine Live-Performance auf Facebook, Instagram und TikTok übertragen. Die Drohnen-Show ist die jüngste in einer Reihe von Walmart-Pandemie-Events: Im Herbst und Sommer hatten bereits Parkplätze der Marke unter anderem als Drive-in-Kinos gedient.

Kritik an Amazons Maßnahmen zur Überwachung und Kontrolle von Mitarbeitern, Gewerkschaften oder anderen möglichen politischen Gegnern gibt es immer wieder. Wie der Amazon Watchblog unter Berufung auf das Medienportal Vice berichtet, zeichnen geleakte Dokumente aus Amazons Global Security Operations Center ein detailliertes Bild davon, wer wie von dem Online-Riesen überwacht werde. „Dutzende von durchgesickerten Dokumenten“ zeigten demnach, dass Amazon in Deutschland mit Hilfe von Pinkerton-Detektiven unter anderem auch Aktivitäten von Greenpeace, Fridays For Future, Extinction Rebellion und Verdi beobachte . Ziel sei, die gewerkschaftlichen Organisierungsbemühungen seiner europäischen Arbeitnehmer zu kontrollieren.