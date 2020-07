Noch ist Amazon das Maß allen Online-Handels. Aber Alibaba holt langsam auf: Der am Freitag veröffentlichte Bericht zum Geschäftsjahr 2019/2020 , das am 31. März 2020 endete, zeigt einen weiteren Wachstumssprung. Allein in China haben 780 Millionen Menschen Services des Online-Händlers und seiner Markplätze genutzt, 85 % seiner Erlöse macht der Konzern im Handel. Alibaba gibt an, 2019 ein Bruttowarenvolumen von über einer Billion (sic!) US-Dollar bewegt zu haben, was einem Sechstel des chinesischen Konsumgütermarktes entspreche. Der insgesamt generierte Umsatz stieg um 35 % auf 71,9 Mrd. US-Dollar, was gegenüber dem Jahr 2017/2018 eine Verdoppelung bedeutet. Das ist noch ein Viertel des Amazon-Umsatzes, doch das dürfte nicht lange so bleiben: Ziel sei, so CEO Daniel Zhang, weltweit zweil Milliarden Verbraucher zu bedienen, 100 Millionen Arbeitsplätze zu schaffen und die notwendige Infrastruktur bereitzustellen, um bis 2036 10 Millionen Kleinunternehmen auf Alibaba-Plattformen bedienen zu können