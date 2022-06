Wer an Roboter denkt, hat vielleicht den "Terminator" vor Augen oder die Montagestraßen in Autofabriken. Roboter im täglichen Kundenkontakt allerdings sollen weder bedrohlich noch zu sachlich aussehen, sondern sympathisch. Was Softbank Robotics mit "Pepper" vorgemacht hat, führt der japanische Onliner Rakuten fort (siehe unten): Der Lieferroboter erscheint als manga-ähnliches Knuddelobjekt. Er müsste nur noch schnurren, wenn man ihn öffnet ...

///// HANDEL NATIONAL

Wer im Verpackungsregister fehlt, könnte vom Marktplatz fliegen

Unternehmen, die verpackte Ware in Deutschland in Verkehr bringen, müssen sich bis zum 1. Juli 2022 im Verpackungsregister "Lucid" registrieren – ansonsten dürfen diese Waren nicht mehr verkauft werden. Darauf weist die Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) hin. Da Marktplätze und Fulfillment-Dienstleister künftig kontrollieren müssten, ob sich ihre Online-Händler an die Regel halten, seien sie angehalten, den Vertrieb der betroffenen Waren zu verbieten. Allein aus China habe die ZSVR Zehntausende von Registrierungen erhalten.



Software als Turbo für schnelles Wachstum im E-Commerce

Einen Need in der Gesellschaft erkennen, eine Lösung anbieten und damit erfolgreich werden. So stellen sich viele E-Commerce Gründerinnen und Gründer ihren Weg vor.

Doch der Alltag entpuppt sich oft als monotones Abarbeiten. Dabei liegen hier genau die vermeintlichen Pain-Points, die zu Erfolg oder Misserfolg eines Startups beitragen. Mit smarter Software gelingt der Durchbruch. Mehr lesen



E-Commerce startet mit 6,7 Prozent Minus ins zweite Quartal

Es gehört zu den Besonderheiten der erfolgsverwöhnten Online-Branche, dass auch ein deutliches Minus als Erfolg durchgeht. Der BEVH hat sich im Rahmen seiner Verbraucherbefragung „Interaktiver Handel in Deutschland“ die ersten sechs Wochen des zweiten Quartals angeschaut (April bis Mitte Mai) und meldet ein E-Commerce-Minus von 6,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Am stärksten gelitten haben DIY (–15,2 %), Auto/Motorrad (–14,5 %) und Elektroartikel (–14,4 %). Im Plus lagen zum Beispiel Bürobedarf (+11 %), Heimtextilien (+9,6 %) und Tierbedarf (+8,6 %). Der BEVH spricht von einer eine "Normalisierung der Umsätze gegenüber dem Hoch aus dem Vorjahr". Dass die Umsätze im gesamten Onlinehandel "nur so schwach gesunken sind, zeigt die Resilienz der Branche in einem sehr angespannten wirtschaftlichen Umfeld“.