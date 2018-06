Liebe Leserin, lieber Leser, waren auch Sie wieder diese Woche mit zu vielen Baustellen gleichzeitig beschäftigt? Transformation frisst Energie. Denken Sie daher vielleicht einmal über Hernán Cortés nach. Spanischer Eroberer der Atzeken. Als der mit seinen Mannen in Mittelamerika landete, verbrannte er die Schiffe. Rückkehr erst einmal ausgeschlossen. Stattdessen konnten sich die Eroberer voll auf ihr neues Ziel konzentrieren. Wo brennt es gerade bei Ihnen?

Amazon Prime Day am 16. Juli:

Der weltweite Amazon Prime Day soll in diesem Jahr am 16. Juli stattfinden und mindestens 36 Stunden dauern. Das hat Amazon durch eine unabsichtlich vorab veröffentlichte Bannerwerbung verraten . Mehr zum Thema in Kürze bei etailment.

Intersport feiert kleine Erfolge groß:

Intersport-Krumholz-Chef Oliver Krumholz gibt sich im TW-Interview kämpferisch und schwört auf die neue Vertriebsplattform der Verbundgruppe. "Wir sind positiv überrascht – zumal diese Plattform ja noch gar nicht offensiv beworben wird. Wir sind bislang mit dem Sport- und mit dem Outdoor-Haus in Mülheim-Kärlich dabei, verschicken an einem Montag schon mal 50 bis 80 Pakete, die über die Plattform bestellt wurden", sagt er der TextilWirtschaft. In einer Zalando-Welt klingt das nach Puppenstube. Im klassischen Schuhhandel grenzt das schon an Gigantomanie.

Neuer Digital-Chef für Lidl:

Bei Lidl Digital dreht sich nach einem Jahr Pause wieder das Personal-Karussell. Kaufland-Manager Marcus Rodermann soll nun den Durchblick haben, wohin Lidl wie steuern will. Bei Kaufland hatte er den Ende 2017 eingestellten Lieferdienst mit aufgebaut. Macht alles irgendwie Sinn, wenn man Spaß an Paradoxien hat. Oder wie heißt es bei Albert Camus: "Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen". Vorgänger Thorsten Reichle verlässt Lidl, meldet die LZ

Globus vertagt Start des Lebensmittel-Lieferservice:





Zahlen-Wirrwarr bei Lesara: Globus verspätet sich mit seinem Einstieg in den Lebensmittel-Lieferservice. Die Kooperation mit der Online-Plattform Food.de in Leipzig sollte im Mai loslegen, wurde aber auf unbestimmte Zeit vertagt. Bei der LZ spricht man von Problemen mit Daten und operativen Prozessen. Das übliche eben. Da murkst selbst Amazon. Immer noch. Siehe Fresh. Deutsche Startups notiert einmal mehr Absonderlichkeiten bei den Zahlen des Shopping-Discounters Lesara, der gerne das deutsche Wish wäre. Fest steht: Gründer Roman Kirsch geht mit Zahlen recht kreativ um.

Neuer Boss - Schabirosky soll Hermes retten:

Hermes feuert seinen Deutschland-Chef Frank Rausch: Grund, sp kann man den Bericht in der "Welt" interpretieren, Inkompetenz. Auch der für Operations zuständige Geschäftsführer Dirk Rahn darf gehen. Um ein schwächelndes Geschäft, teilweise gruselige Arbeitsbedingungen der Zusteller bei Subunternehmen und Innovationsstau muss sich nun Nachfolger Olaf Schabirosky

INTERNATIONAL

Amazon Fresh in Stress-Test:



Amazon Fresh kommt bei den US-Kunden gerade gar nicht gut an. Es hagelt Kritik an verspäteten Lieferungen, falschen oder unvollständigen Lieferungen und auch sonst scheint Amazon gerade so ziemlich viel verkehrt zu machen. Das schlimmste aber - auch für Amazon insgesamt schädlich - ist das Gefühl der Kunden, Amazon sei nicht mehr zuverlässig.

Walmart stockt auf:

Walmart will bis Ende des Jahres 2000 neue IT- und Tech-Experten einstellen. Wer sich gegen Amazon stellt, braucht halt entsprechende Truppen.

TRENDS & FAKTEN

Digital Natives wollen off und on:





78 Prozent der Digital Natives, sagt eine Studie , kaufen gerne im Internet ein. Und alle Onliner so: Oh Yeah. 82 Prozent, sagt eben diese Studie, möchten aber noch das Produkt vor dem Kauf sehen und anfassen. Alle Onliner so: Oje. Die Lebensweisheit aber sagt: Unterschiedliche Kunden verhalten sich zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich. Gilt auch für Studien.

Der leckerste Kongress:

Nicht nur der Lebensmittelhandel wird immer innovativer. Auch auf Herstellerseite wandelt sich das Business. Um Innovationen der Food-Branche dreht es sich auch am 2. Juli beim zweiten "Food Innovation Camp" in der Handelskammer Hamburg, veranstaltet von Hamburg Startups in Kooperation mit dem StartupSpot. Im Rahmen der Konferenz wird auch der "FIC 2018 FOOD AWARD" verliehen. Der geht an die besten und innovativsten Produkte aus der Food-Branche.

Zahl des Tages:





Start-up des Tages: store2be liefert in der DACH-Region einen schnellen Überblick für anmietbare Aktionsflächen, die online direkt gebucht werden können. Ein schlüssiges Konzept , das gerade mit dem Europäischen Innovationspreis Handel 2018 ausgezeichnet wurde. Laut aktuellem E-Commerce Branchenindex von intelliAd Media tätigen die Deutschen mittlerweile fast jeden dritten Einkauf im Internet (32 Prozent) über ein mobiles Endgerät. Beim Traffic auf den Webshops liegt das Smartphone (54 Prozent) bereits eindeutig vor dem Desktop (39 Prozent).

