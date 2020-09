Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Stärkung des fairen Wettbewerbs im Interesse der Verbraucher und der weiteren Marktteilnehmer ist gestern vom Bundestag angenommen worden. Was so sperrig klingt, soll unter anderem Abmahnungen einschränken, die primär zur Erzielung von Gebühren und Vertragsstrafen ausgesprochen werden. Welche Erfahrungen Online-Händler mit derartigen missbräuchlichen Abmahnungen gemacht haben, ermittelt Trusted Shops aktuell noch bis Ende des Monats in seiner Abmahnumfrage 2020.

In China schon lange im operativen Einsatz, ist das Konzept des automatisierten Minimarkts jetzt auch in Deutschland gestartet: Tegut testet einen entsprechenden Store in Fulda . Die Tochter der Migros Zürich hat für den 24/7 geöffneten Schnelleinkauf eine eigene App entwickelt. Ein Zugangsmodul am Eingang des Shops scannt den QR-Code auf dem Kunden-Smartphone und öffnet, über das Smartphone könenn auch die ausgewählten Artikel erfasst werden. An den Self-Check-Out-Terminals können die Kunden ihren Einkauf scannen und per Kreditkarte oder Girocard zahlen. Bislang ist der Shop direkt neben der Unternehmenszentrale nur für Tegut-Mitarbeiter zugängig. Offiziell soll das Hightech-Konzept im Laufe des Herbstes starten.





Wer online bestellt, möchte ganz überwiegend auch den Paketservice aussuchen können

Lena Gercke gehört mit 2,7 Mio. Abonnenten auf Instagram zu den Influencerinnen mit größerer Reichweite, Otto.de ist nach eigenen Angaben Deutschlands größter Online-Möbelhändler. Beide haben jetzt eine Kooperation geschlossen: Mehr als 100 Home&Living-Artikel, die Gercke in weniger als 12 Monaten für und mit Otto umgesetzt hat, werden jetzt als "LeGer Home"-Kollektion exklusiv über Otto.de vertrieben . Die Ziele sind klar: Erreicht werden sollen junge, social-media-affine Menschen, für die Otto als Ecommerce-Unternehmen bisher keine bedeutende Rolle gespielt hat.