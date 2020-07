Seit Walmart im Februar die Einführung eines abonnementbasierten Dienstes namens Walmart+ bekanntgab, wurde über den Launch-Termin spekuliert. Jetzt hat CNBC unter Berufung auf einen Bericht von Vox Recode als Startmonat Juli genannt. Demnach werde das Mitgliedsprogramm 98 Dollar pro Jahr kosten und die Lieferung von Lebensmitteln am selben Tag, Kraftstoffrabatte an Walmart-Tankstellen und andere Vergünstigungen umfassen. Obwohl Walmart die Spekulationen um den Amazon-Prime-Angriff nicht kommentierte, stieg die Walmart-Aktie um 7%.Der Dienst DoorDash, der soeben 400 Mio. Investorengeld eingesammelt hat, setzt auch auf eigene Lager , wie Exciting Commerce berichtet. Dieses Konzept verfolgen unter anderem Dienste wie Deliverey Hero, GoPuff, Gorillas und Getir, die jeweils auch die Schnelligkeit der Lieferung herausstellen. Da DoorDash seine Shoptechnologie für Expresslieferungen auch Dritten anbietet, wird der Wettbewerb wohl demnächst noch ein paar (lokale) Lieferdienste mehr umfassen.Supermercato24 wurde 2014 in Italien gegründet. Das Konzept sieht eine Verbindung von Online und stationärem Handel vor: Die Kunden wählen ihren bevorzugten Supermarkt aus und erledigen ihre Einkäufe online, der Warenkorb wird von einem Servicemitarbeiter im Laden zusammengestellt und direkt zum Kunden geliefert. Shops gibt es in Italien vor allem in Metropolen wie Rom, Mailand, Turin und Bologna. Nach der kürzlichen Übernahme der polnischen Szopi-Plattform und der anschließenden Einführung ihres Dienstes in 12 polnischen Städten will Supermercato24 die Marke in Europa weiter entwickeln – und hat sich darum in Everli umbenannt. Google spielt da noch nicht richtig mit: Bei der Suche bietet einem die Suchmaschine vor allem die Everly Brothers an.