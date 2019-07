Liebe Leserin, lieber Leser, falls Sie viele Investitionen in Start-ups sowieso wunderlich finden, wird es Sie auch nicht überraschen, dass die dänische Community und Buchungsplattform für Tattoo-Studios, Tattoodo, gerade mit über fünf Millionen Dollar unterstützt wird. Ein von deutschen Familenunternehmen ausgepolsterter neuer Investmentfond dürfte aber woanders Zeichen setzen wollen.

///// HANDEL NATIONAL

Cyber-Erpresser legten mit Ransomware das Computersystem des Juweliers Wempe lahm. Zugriff war nicht mehr möglich. Um wieder Herr im eigenen IT-Haus zu sein, musste Wempe perzahlen und bekam dann ein Passwort für den Zugriff. Ransomware,sind Schadprogramme, mit denen ein Eindringling den Zugriff des Eigentümers auf den Rechner verhindert. Details bei Spiegel Online . Teuer, liest man bei etailment , wird übrigens im Fall des Falles nicht nur das Lösegeld. Was Händler für mehr Datensicherheit tun können, erklärt hier Expertin Marie Schneider. Und so wie es um die Sicherheit in der ganzen Branche bestellt ist, deckt man sich vorsichtshalber beim nächsten Kursturz mit der Kryptowährung ein. Der Hacker-Einbruch wird dann kurstechnisch womöglich billiger.

wird Walmart in diesem Jahr in den digitalen Sand setzen, liest man in einer Analyse bei Recode . Gründe für den Milliarden-Verlust gibt es einige. Bei der milliardenschweren Übernahme Jet.com läuft es nicht rund. Die Infrastruktur für den E-Commerce muss weiter massiv ausgebaut werden. Doch Kostendenken bremst eine wohl noch weitaus radikaler nötiger Expansion. Zudem sind die Übernahmen Bonobos, Modcloth und Eloquii nicht profitabel.Amazon schlagen oder gar kopieren zu wollen, hat eben bislang nie so recht funktioniert. So richtig fehlt es auch an Beispielen, dass teure Übernahmen hochgehandelter digitaler Player letztlich Erfolge bringen. Auch Walmart muss den Beweis erst noch erbringen.