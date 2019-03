Liebe Leserin, lieber Leser, heute wichtig: Der Blick auf das Datum. Es ist nicht der 1. April. Dann würde sich die Schlagzeile vermutlich auch um den neuen Namen „Galeria-Karstadt-Quelle-Kaufhof-Neckermann-Horten-Arcandor & Co“ drehen. Aber so ist es dann doch bei "Galeria Karstadt Kaufhof" geblieben.

Die Shop-Apotheke steigerte sich 2018 auch dank Zukäufen von 284 Mio Euro auf. 2019 will man aus eigener Kraft um 30 Prozent wachsen und 2020 den Break Even erreichen. Zudem will die Online-Apotheke einen Marktplatz aufbauen . Das Konzept haben auch die Mitbewerber auf dem Rezeptblock.

Rewe testet Self-Scanning sowohl per privatem Smartphone und als auch per Profi-Handscannern von Zebra. Bezahlt wird dann entweder bei einer Kassiererin oder an einer SB-Kasse. Für das Self-Scanning muss der Kunden die App "Smart Shoppen" herunterladen und sich mit einerin der App anmelden. Weitere Hintergründe bei der Lebensmittel Zeitung

Jedes Wachstumm scheitert an fehlenden Mitarbeiter. Was also tun? Lösungen diskutieren will der, das neue Webinar-Format der Lebensmittel Zeitung . Jens Berger, Senior Vice President Human Resources Fressnapf-Gruppe, ist dort zu Gast und will die Vernetzung mit anderen Händlern anstoßen. Ziel: Lösungen für den Personalmangel im Einzelhandel finden. Der kostenlose Online-Talk findet am 21. März von 14 bis 15 Uhr statt. Wir sehen uns dort. Die Lebensmittel Zeitung erscheint wie Etailment in der dfv Media Group.