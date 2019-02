Liebe Leserin, lieber Leser, eine aktuelle Studie von DPD sagt, was Kunden vom Online-Shopping erwarten. Die Ergebnisse sind nicht sonderlich überraschend. Viel bessere und auch unterhaltsamere Einsichten liefern da die Kommentare zu einem Werbe-Tweet von DPD für eben diese Studie. Da darf sich DPD sagen lassen, dass man vor allem eine zuverlässige Zustellung erwartet. Aber das wussten Sie sicher schon vorher. Jetzt aber zu den Neuigkeiten.

Die Adler Modemärkte AGschaffte 2018 einen Konzernumsatz von 507,1 Mio Euro. Der blieb damit (wie von Adler erwartet) 3,6% unter dem Vorjahreswert. Das EBITDA erreichte nach vorläufigen Zahlen 20,7 Mio Euro (2017: 32,0 Mio.). Bereinigt um Einmaleffekte lässt sich das auf 26,1 Mio Euro heben. Die Prognose für 2019: unklar. Angaben zum E-Commerce fehlen in der Mitteilung (pdf). Das ist ja auch eine Aussage.Was wir wissen: Adler ist seit 2010 im Netz. Bis 2020, so hieß es einst, soll der Online-Anteil zehn Prozent vom Umsatz betragen. 2016 lag der Online-Umsatz bei knapp 9 Millionen Euro. Ein umsatzstarkes Jahr. 2016 kam die Adler-Gruppe noch auf einen Umsatz von 544,6 Mio Euro bei einem EBITDA von 23,3 Mio Euro.

Während manche noch schnell auf den bislang verpassten Plattform-Zug aufspringen wollen, jagt bereits der nächste Schnellzug vorbei: Künstliche Intelligenz. "Über eines sind sich im Grunde alle einig: In Zukunft kann fast kein europäischer Industriezweig ohne den Einsatz Künstlicher Intelligenz wettbewerbsfähig bleiben", mahnt gerade Urs Bergmann, Research Lead, bei Zalando . Dem ist nichts hinzuzufügen. Außer vielleicht der neidische Blick auf China. Denn dort setzt man massiv auf KI. Schließlich erlebte man eine Art Sputnik-Schock nachdem eine KI einen Top-Spieler im asiatischen Brettspiel "Go" besiegte.

Recht offenherzig gestand jetzt der scheidende Chef der Migros-Industrie, Walter Huber, dass man auch eine eigene Marke für Amazon produziere. Weitere Details bei Standard.at

Erinnern Sie sich noch an die Online-Wäscherei Zipjet und den „Persil Service Online“ von Henkel, der Schmutzwäsche abholt, reinigt und dann zurückbringt? Procter & Gamble rotiert da mehr und versucht es jetzt mit seiner Marke Tide in den USA mit einer stationären Lösung und will landesweit in den kommenden zwei Jahren rund 2000 Wäschereien namens "Tide Cleaners" eröffnen. Im Umfeld der Waschstationen ( Demo-Video ) soll es sogar Abgabestationen (die an umgebaute Paketstationen erinnern) für die Schmutzwäsche und Abholdienste geben. Abgabestellen will man auch im Handel platzieren.