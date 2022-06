///// HANDEL INTERNATIONAL

Die Tage des türkischen Marktplatzes Gitti Gidiyor von Ebay sind gezählt. Die Einstellung des Betriebs soll in Schritten erfolgen, teilt das Unternehmen mit. Ab sofort können Verkäufer keine Produkte mehr auf der Plattform anbieten, vom 18. Juli sind keine Einkäufe mehr möglich. Käufer und Verkäufer haben noch bis zum 5. September Zugriff auf ihre Konten. Der Konzern erwartet durch die Abschaltung der Plattform keine Auswirkungen auf Quartals- und Jahresergebnisse. Ebay hatte 2011 die Mehrheit von Gitti Gidiyor übernommen und spricht nun in Anbetracht des starken Wettbewerbs von einer schwierigen, aber strategischen Entscheidung.In Zukunft können Kunden in den USA auf der TV-Streaming-Plattform Roku direkt bei Walmart einkaufen. Sie erhalten nach einer Mitteilung der beiden Partner über die Fernsehwerbung direkten Zugang für den Online-Einkauf bei Walmart. Dadurch werde ein Schritt eingespart, die Nutzung von Smartphone oder Computer entfalle, und die Kunden hätten die Möglichkeit für einen nahtlosen Einkauf. Ein zweimaliges Klicken von "OK" auf der Fernbedienung reiche aus, um die Bezahlung über Roku Pay, die Zahlungsplattform von Roku, abzuschließen und die Versandinformationen zu erhalten. Walmart habe nun die Möglichkeit, die Werbekampagnen genau anzupassen und zu optimieren.Das chinesische "618 Shopping Festival" war für JD.com nur ein eingeschränktes Festival. Die Verkaufszahlen stiegen während der 18 Tage, die am Sonntag endeten, um 10,3 Prozent, eine deutliche Verschlechterung gegenüber den Zahlen von 2021 mit einem Plus von 27,7 Prozent, meldet Reuters . Dies seien die niedrigsten Wachstumsraten, die JD.com jemals in einem "618" verzeichnet habe, und ein Zeichen für die Auswirkungen der Lockdowns in einigen Regionen Chinas in den vergangenen Wochen. Das Verkaufsvolumen habe nach Angaben des Konzerns bei rund 56,48 Milliarden US-Dollar gelegen. Das Unternehmen lege nun einen Schwerpunkt auf den Ausbau der Lieferdienste. Von Alibaba Group und Pinduoduo gebe es keine Zahlen, aber die Beratungsfirma Syntun gehe von einem Niveau in etwa gleicher Höhe wie 2021 aus.Amazon hat neue Länder für den Aufbau von Plattformen ins Auge gefasst. In Europa ist nach einem Bericht von Internet World Belgien der nächste Markt, der Start ist für den September geplant. Im kommenden Jahr stünden dann Chile und Kolumbien auf dem Plan, in Afrika seien es Nigeria und Südafrika. In Belgien läuft bereits der Bau eines Verteilzentrums in der Nähe von Antwerpen. In Südamerika ist Amazon in Brasilien und in Mittelamerika in Mexiko aktiv, auf dem Kontinent erwartet den Konzern besonders mit Mercado Libre ein starker Mitbewerber.