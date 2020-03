Der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten in den USA, Anthony Fauci, rät gegenwärtig zu sozialer Distanz. Wer dieser Tage durch hiesige Einkaufszentren streifte, der stellte fest, dass viele Menschen schon so agieren. Mehr denn je ist zudem Home Office angesagt. Das wird auch unsere Arbeitswelt nachhaltig verändern. Weg von der Präsenzkultur im Büro. All das wird den Wandel hin zum digitalen Kunden eher noch beschleunigen.

///// HANDEL NATIONAL

Man muss das Durcheinander rund um den Coronavirus nicht mehr verstehen. In NRW, um das man laut Gesundheitsminister Spahn eher einen Bogen machen sollte, ging gerade noch die Motorradmesse Dortmund über die Bühne. Diedagegen wurde nun kurzfristig am späten Freitagabend abgesagt. Sie sollte kommende Woche in München stattfinden. Grund für die Absage: Unerfüllbare Auflagen des Gesundheitsamtes. So sollten Aussteller einen Tag vor Teilnahme ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen.Die Absage offenbart eine Kakophonie in Politik und Ämtern. Der Veranstalter ist denn auch angesäuert: "Trotz des regen Austausches und entgegen unserer Erwartungen hat uns die Stadt München bei der Umsetzung der Auflagenin Aussicht gestellt." Einen weiteren Rüffel gibt es Richtung Berlin: "Lediglich Empfehlungen auszusprechen und den jeweiligen Veranstaltern die Verantwortung mit kurzfristigen, nicht tragbaren Auflagen zu überlassen, stellt für unsdar."Karstadt Sports will nach der Übernahme der Otto-Tochter SportScheck den Umsatz im E-Commerce innerhalb der nächsten fünf Jahre verdoppeln, sagte der neue Chef des Sportartikelhändlers,, der "Welt". Zuletzt verantwortete Wanke den Vertrieb von Galeria Karstadt Kaufhof. Im Interview in der "Welt" kann man nachlesen, wie er verbal diegegen Rivalen wie Amazon und Zalando ballt.