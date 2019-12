Montags ist der Hashtag MondayMotivation in sozialen Medien besonders beliebt. Hier wäre ein Grund zur Motivation an diesem Montag: Die Deutschen sind über Erwarten in Weihnachts-Kauflaune.

///// HANDEL NATIONAL

12% über dem Vorjahreswert und steuere auf ein Rekordwachstum zu. Martin Groß-Albenhausen, Vize-Hauptgeschäftsführer des Bundesverband E-Commerce und Versandhandel, sieht daher Grund genug, die Prognose anzuheben und rechnet für das Geschäftsjahr 2019 nun mit einen Wachstum von mindestens 11%: "Auf dieser Basis werden wir sicher 2019 erstmalig die 70 Mrd. Euro-Grenze im E-Commerce knacken“.



Rewe nimmt Alibaba

Today und Ja werden ab sofort auch über die Alibaba-Tochter Tmall Global vermarktet. Das Sortiment soll künftig um Food-Produkte erweitert werden, meldet die Rewe-Eigenmarken wiewerden ab sofort auch über die Alibaba-Tochter Tmall Global vermarktet. Das Sortiment soll künftig um Food-Produkte erweitert werden, meldet die Lebensmittel Zeitung

Omnichannel-Strategien im Einzelhandel

Noch stärker als der Preis entscheidet heutzutage das Kundenerlebnis über die Wahl einer Marke. Für Einzelhändler empfiehlt es sich daher einen nahtlosen Kundenservice über mehrere Kanäle hinweg zu bieten. Welche Prozesse Sie als Einzelhändler konkret implementieren sollten, um ein echter Omnichannel-Player zu werden, erfahren Sie im Whitepaper „Making Your Omnichannel Strategy a Reality"

///// INTERNATIONAL

viraler Erfolg um die Welt geht. Im Mittelpunkt: Der zweijährige Arthur, der im Handwerksladen des Vaters mithilft. Nun wird der Welterfolg dem Laden zwar wenig nutzen, Stichwort Streuverluste, aber es ist auch eine Hommage an all die kleinen, unabhängigen Geschäfte. Mehr als



Amazon verspätet sich

Lieferungen.



Amazon kämpft in den USA derzeit mit erheblichen Verspätungen bei den Die Gründe : Das miese Winterwetter, Stürme und die gewaltige Nachfrage. Das sagt Amazon. Was Amazon nicht sagt: Dass es nach der Trennung von FedEx auch bei den Prozessen womöglich noch stürmisch zugeht. Nicht einmal 120 Euro hat der emotionale Weihnachtsspot eines kleinen Einzelhändlers aus Wales gekostet, der gerade alsum die Welt geht. Im Mittelpunkt: Der zweijährige Arthur, der im Handwerksladen des Vaters mithilft. Nun wird der Welterfolg dem Laden zwar wenig nutzen, Stichwort Streuverluste, aber es ist auch eine. Mehr als sehenswert Horizont nennt weitere Details.

