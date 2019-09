Amazon piesacken und - die Weihnachtszeit naht - Gutes tun? Geht. Daher sei an Amazon Smile erinnert. Amazon spendet 0,5% der Einnahmen aus Verkäufen an eine Wohltätigkeitsorganisation Ihrer Wahl, wenn Sie sich für den Einkauf via Amazon Smile entscheiden. Amazon hat so bisher fast 150 Millionen Dollar an gemeinnützige Organisationen gespendet.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

///// INTERNATIONAL

Ein-Klick-Bewertungen einen einfacheren Weg für das Produkt-Feedback. Das soll jene animieren, die keine Lust haben, ihre Bewertung noch zu betexten, meldet Auch Amazon dreht an den Bewertungen und testet mit der Einführung voneinen einfacheren Weg für das Produkt-Feedback. Das soll jene animieren, die keine Lust haben, ihre Bewertung noch zu betexten, meldet Techcrunch.

///// TRENDS & TECH

500 Millionen Euro. Damit sind die Rechtsstreitigkeiten zwischen Frankreich und dem Internetkonzern beendet,



Studie des Tages "Top 20 Marktplätze Cross-Border Europe" als führender grenzüberschreitender Marktplatz in Europa vor Rivalen wie Asos, sagt eine Studie von Zalando gilt im Ranking derals führender grenzüberschreitender Marktplatz in Europa vor Rivalen wie Asos, sagt eine Studie von Cross-Border Commerce Europe Google und Frankreich einigen sich nach jahrelangem Steuerstreit auf eine Nachzahlung von 465 Millionen Euro sowie eine Strafzahlung von. Damit sind die Rechtsstreitigkeiten zwischen Frankreich und dem Internetkonzern beendet, heißt es.

Favorit der Leser

Zalando hat seine neue Imagekampagne vorgestellt. Man will nicht mehr vor Glück schreien lassen– sondern den Menschen in die Freiheit verhelfen. Hinter dieser Freiheit versteckt sich allerdings ein lapidar-hedonistischer Gedanke. Dabei gibt es wahrlich Wichtigeres, als sich gut zu fühlen mit einem neuen Stoff. Dafür wurde das Siegel "Grüner Knopf" gemacht: Nicht ganz ausgereift blamiert es alle, die nicht mehr leisten als zu meckern.

Shein, ein chinesischer Newcomer, der es in Deutschland in die Top 100 der Onlineshops geschafft hat, ist für viele ein Fragezeichen. Der"besticht" Kunden beispielsweise mit dem Angebot eines kostenlosen Artikels als "Gegenleistung für das Schreiben einer positiven Bewertung darüber, wie sie den Artikel mögen, wie sie ihn kombinieren.“ Das steigert die guten Bewertungen für die Billigmode. Gratis zieht ja immer. Die Plattform schafft jedenfalls schon einen Milliardenumsatz. Details liest man bei Exciting Commerce und in der Asia Review. Im Sellerforum schlägt man ob der wenig zimperlichen China-Offensive (nicht nur von Shein) die Alarmglocke. Begründeterweise.Das „Morning Briefing“ ist der News-Espresso zum Frühstück. Teilen Sie das gerne mit Freunden und Kollegen. Danke vorab!Unsere Newsletter liefern Nachrichten über die man spricht, Analysen und Hintergründe.