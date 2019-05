Liebe Leserin, lieber Leser, es gibt sie noch, die lange dauernden Erfolgsgeschichten. Die von Wer-liefert-was erzählt davon, wie sich ein Unternehmen immer neu erfand, weil der Wettbewerb oder die Kunden das so forderten. Jetzt wird aus der Suchmaschine für Lieferanten ein Marktplatz. Aber brauchen wir so viele Marktplätze überhaupt? Mit virtuellen Kleidern provoziert ein Start-up das Nachdenken über den Konsum. etailment wünscht einen guten Tag.

Erst Adressbuch, dann Katalog, Spezial-Suchmaschine und nun Marktplatz: Wer-liefert-was hat eine lange Geschichte, die 1932 in Leipzig beginnt und jetzt um ein weiteres Kapitel ergänzt wird: Die Online-Plattform hat sich zurgemausert und tritt als solche gegen Konkurrenten wie Alibaba, Indiamart oder Thomas an, erzählt Internet World. Geschäftsführer Peter Schmid ließ dafür den sperrigen Namen in Visable ändern: Tippt sich deutlich leichter.

Raus aus den Wohnzimmern, rauf auf die Fläche: Tupperware eröffnet seinenin Deutschland. Bislang wurden Plastikschüsseln und Haushaltswaren auf Parties und online verkauft. Nun geht der Direktvertrieb auf die Fläche. In China gäbe es bereits 5600 Tupper-Studios, in denen auch gekocht und gefeiert wird, berichtet das Handelsblatt.

Seit 2016 vermietet Otto Now Multimedia- und IT-Geräte, später kamen Möbel und mehr Technik hinzu, zuletzt Kindermöbel. Jetzt richtet die Otto-Tochter ihr Angebot auh noch anUnternehmen können monats- oder jahresweise Einrichtung und Anderes mieten und ausprobieren. Bei Gefallen können die Dinge gekauft werden, noch eine neue Option bei Otto Now, weiß der Möbelmarkt.

Der dänische Logistik-Konzern investiertin das portugiesische Start-up Huub, meldet EU-Startups . Das in Porto ansässige Unternehmen hat sich auf Mode-Boutiquen spezialisiert und bietet diesen Logistik-Dienstleistungen für den Online-Handel und die Lieferung nach Haus. Schon erstaunlich: In Indien (s.u.) bekommen Start-ups gleich zweistellige Millionenbeträge für gute Ideen.

Früher half er bei Zynga Online-Spielern weiter, jetzt hat der Inder Shan Kadavil selbst gegründet, und zwar FreshtoHome, einenDas habe, so der der Gründer, in Indien nicht immer eine gute Qualität, was er nun ändern will. Von verschiedenen Investoren bekam Kadavil jetzt 13 Millionen US-Dollar Start-Kapital, weiß Techcrunch.