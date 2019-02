Liebe Leserin, lieber Leser, manchmal möchte man eigentlich gar nicht so genau wissen, wo und wie Amazon so dominant ist. Wir können Ihnen das dennoch nicht ersparen. Denn es sind wichtige Felder. Und ein weiteres Feld will Amazon gerade erobern.

Marketing-Budget des Online-Riesen gewaltig. 554,3 Millionen Euro (brutto) waren es 2018 allein in Deutschland, die Amazon laut Nielsen in die Werbung steckte. Wo das Geld landete und wie weit Amazon auch hier die Verfolger hinter sich lässt, "Werbung ist der Preis den man für ein uninteressantes Produkt zahlt". Diesen Satz (von 2009) würde Amazon-Boss Jeff Bezos heute wohl so nicht mehr sagen. Längst ist auch dasdes Online-Riesen gewaltig. 554,3 Millionen Euro (brutto) waren es 2018 allein in Deutschland, die Amazon laut Nielsen in die Werbung steckte. Wo das Geld landete und wie weit Amazon auch hier die Verfolger hinter sich lässt, lesen Sie bei etailment.

43 Prozent der Befragten einer Studie des Handelsforschungsinstituts IFH, haben die App von Amazon installiert. eBay bringt es nur noch auf 25 Prozent. Die Zalando-App ist demnach auf elf Prozent der Smartphones. H&M, Otto, Wish, About You bringen es noch auf einstellige Prozentwerte, hat das Auch als App ist Amazon dominant.der Befragten einer Studie des Handelsforschungsinstituts IFH, haben die App von Amazon installiert. eBay bringt es nur noch auf 25 Prozent. Die Zalando-App ist demnach auf elf Prozent der Smartphones. H&M, Otto, Wish, About You bringen es noch auf einstellige Prozentwerte, hat das Handelsblatt erfahren.

Essilor-Luxottica könnte laut Der französisch-italienische Augenoptik-Konzernkönnte laut Handelsblatt den Onlinehändler Brille24.de für eine mittlere zweistellige Millionensumme kaufen.

Multi-Supply-Angebot zu entwickeln, das mehrere Händler auf einer Plattform bündelt", erklärt Getnow-Geschäftsführer Sebastian Wiese Der Lebensmittel-Lieferdienst Getnow will nach der Metro offenbar unter anderem Lidl an Bord holen. "Wir beschäftigen uns konkret damit, Getnow zu einemzu entwickeln, das mehrere Händler auf einer Plattform bündelt", erklärt Getnow-Geschäftsführer Sebastian Wiese gegenüber der LZ.

28 Prozent auf 1 Mrd. Euro. Aber Rabatte und Millionenschwere Abfindungen für Manager belasten das Ergebnis: Das operative Ergebnis (Ebitda) schrumpfte um 17 Prozent auf 291 Millionen Euro. Der Gewinn vor Steuern (Ebit) sank um 19 Millionen Euro auf 234 Millionen Euro. Wissen sollte man zudem: Das Vorjahresquartal war besonders mies. Da musste es einfach besser werden. Verblüffend positive Zahlen kamen am Freitag von Ceconomy (Media-Saturn) (pdf) . Von Oktober bis Dezember erhöhte sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Prozent auf 6,9 Mrd. Euro. Das Onlinegeschäft zeigt ein Umsatzplus vonauf 1 Mrd. Euro. Aber Rabatte und Millionenschwere Abfindungen für Manager belasten das Ergebnis: Das operative Ergebnis (Ebitda) schrumpfte um 17 Prozent auf 291 Millionen Euro. Der Gewinn vor Steuern (Ebit) sank um 19 Millionen Euro auf 234 Millionen Euro. Wissen sollte man zudem: Das Vorjahresquartal war besonders mies. Da musste es einfach besser werden.

INTERNATIONAL

Widerstand gegen das Projekt. Vielleicht wird da aber auch nur ein wenig gepokert. Amazon überdenkt wohl seine Baupläne für die zusätzliche New York-Zentrale: Grund ist der gewaltige öffentlichegegen das Projekt. Vielleicht wird da aber auch nur ein wenig gepokert.

TRENDS & FAKTEN

Boulevardblatt gedroht. Der Aufreger am Freitag: Amazon-Gründer Jeff Bezos wehrt sich öffentlich gegen eine versuchte Erpressung durch David Pecker, Chef von "National Enquirer"-Publisher AMI. Der hatte mit der Veröffentlichung intimer Fotos in demgedroht. Bezos schießt aus vollen Rohren zurück. Die wichtigste Frage: Schadet das Amazon? Der Aktie? Stand heute - eher nein. Die Kursschwankungen bewegten sich innerhalb des Marktgeschehens.

Dixa, ein in Kopenhagen und London ansässiger Anbieter für Cloud-basierte Kundenservice-Lösungen hat eine erfolgreiche Series A-Finanzierungsrunde in Höhe von 12,3 Millionen Euro abgeschlossen. Die Finanzierungsrunde wird von Project A Ventures angeführt, weiterhin beteiligt sich der dänische Investor SEED Capital.

Studie der Bundesbank gibt Aufschluss.



Start-up des Tages Mit mehr als mit mehr als 1,5 Millionen Nutzern zählt CGTrader zu den weltweit führenden Anbietern von 3D-Content. Das Start-up aus Litauen bietet einen Online-Marktplatz für Computer-generated (CG) 3D-Modelle mit einer Bibliothek von mehr als 720.000 Vorlagen, die Modeling-Plattform „3D Projects” und einen individuellen und interaktiven Service für Geschäftskunden. Was kostet den Handel eine Bargeldzahlung? Was eine Girocard-, Kreditkarten- oder ELV-Transaktion? Eine bislang unveröffentlichtegibt Aufschluss. BargeldlosBlog dokumentiert die zentralen Ergebniss.





Schon gewusst? OR - den Podcast von etailment rund um E-Commerce, Transformation, digitales Leben und Arbeiten - gibt es auch bei

Chinesen sind reisefreudig und kommen mit prall gefülltem Portemonnaie. Doch das ist nicht wörtlich zu nehmen, denn bezahlt wird gern per App – darauf muss sich der deutsche Handel einstellen. Schon gewusst? OR - den Podcast von etailment rund um E-Commerce, Transformation, digitales Leben und Arbeiten - gibt es auch bei iTunes , bei Spotify und Soundcloud - kostenlos. Unser Tipp: Den Podcast abonnieren und keine Folge verpassen. Danke, dass Sie den Podcast liken und abonnieren.

