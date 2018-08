Liebe Leserin, lieber Leser, Hand aufs Herz, haben Sie als Prime-Kunde zuweilen auch das Gefühl, die Lieferung komme nicht so schnell wie versprochen? Die Briten kennen das Gefühl, sind "not amused" und haben Amazon jetzt gezeigt, dass man so nicht mit ihnen umspringen kann. Das dürfte Folgen haben.

Die Otto-Tochter Sheegomuss mit Zalando kooperieren. Der Plus-Size-Anbieter, auf der dringenden Suche nach mehr Reichweite und mehr Kunden, verkauft nun über den In der Not ... , etc etc. Sie kennen das.

Ikea macht in Re-Commerce:

INTERNATIONAL

Bannstrahl für Prime-Versprechen:

Amazon darf in Großbritannien nicht mehr damit werben, Prime-Produkte bereits am nächsten Tag zu liefern. Das verlangt der britische Werberat, die Advertising Standard Authority (ASA). Grund: Gerade in der Weihnachtszeit konnte Amazon das Versprechen nicht halten. Kunden beschwerten sich. Wenn Prime-Produkte am nächsten Tag versprochen werden, dann aber nicht kommen, dann sei das irreführende Werbung, begründete der Werberat den Bannstrahl. Für Amazon wird das ein Grund mehr sein, sich von den völlig überforderten Logistikern, denen hierzulande spätestens im Weihnachtsgeschäft 2020 vollends die Puste ausgehen dürfte, schnellstmöglich zu emanzipieren. Europaweit.

Halbe Milliarde Dollar für chinesischen Logistikdienst:

Dada-JD Daojia gesteckt. JD.com und Walmart haben zusammen 500 Millionen Dollar in den chinesischen Logistikdienstgesteckt.

Klinik für Amazon-Mitarbeiter:

Seattle. Die Versicherungskosten seiner Mitarbeiter werden Jeff Bezos wohl zu hoch: Der Amazon-Chef plant offenbar eine eigene Klinik sowie den Aufbau einer medizinischen Grundversorgung am Hauptsitz in

TRENDS & FAKTEN

Zahl des Tages:

Paket-Abholstationen verdoppelt. Im September 2017 waren es erst 180. Jetzt sind es rund 400, weiß die



Beliebtester Beitrag am Vortag:

schrägste Produkt kostet aber auch gleich einen dicken Batzen Geld. Das mit über 200 Millionen Produkten gewaltige Sortiment von Amazon ist, das liegt in der Natur der Sache, auch nicht arm an verrückten Produkten. Das vielleichtkostet aber auch gleich einen dicken Batzen Geld. Noch schräger als das Produkt sind aber die Bewertungen der Nutzer Amazon hat die Zahl seinerverdoppelt. Im September 2017 waren es erst 180. Jetzt sind es rund 400, weiß die "Wirtschaftswoche" . DHL verfügt mit bundesweit 3.400 Packstationen über mehr als acht Mal so viele Abholautomaten. Allerdings hat DHL dafür auch gefühlt 80mal so lange gebraucht.

Start-up des Tages:

Gastronomietechnik ist, der wird bei Gastrohero, dem Wer im Internet auf der Suche nach professionellerist, der wird bei Gastrohero, dem E-Commerce-Start-up aus dem Ruhrgebiet , schnell fündig.

Während in den letzten Auftritten von About You eher die Produkte im Fokus standen, soll die neue Kampagne wieder auf das Markenimage einzahlen. Die Video ) wurde inhouse entwickelt und entstand während eines eigens initiierten Festivals in Südafrika, das sehr vom Burning-Man-Festival in den USA inspiriert ist. Das Gefühl von Freiheit spiegele sich in der weiten Wüstenlandschaft und dem poetischen Off-Text sowie den Outfits der Protagonisten wider, meint Horizont Ikea kauft alte Billys und Co zurück und verkauft sie dann wieder als. Testweise ist das ab September in den Märkten Siegen, Kaarst, Würzburg, Hannover und Berlin-Lichtenberg möglich, berichtet die "FAZ." Da hat man also neben Teelichtern demnächst noch einem Grund mehr in die Filiale zu fahren.Das Gefühl von Freiheit spiegele sich zum Beispiel an der weiten Wüstenlandschaft und dem poetischen Off-Text sowie den Outfits der Protagonisten wider, meint Horizont