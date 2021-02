Eine Frist von 15 Tagen bekommt Wirtschaftsminister Peter Altmaier von den Wirtschaftsvertretern beim Krisengipfel in Berlin letztmalig eingeräumt. Am 3. März soll er einen berechenbaren Öffnungsfahrplan vorlegen. Kann er liefern, und wenn ja, wird er damit dann Gehör im Corona-Krisen-Kabinett finden? Nach dem Treffen gestern bezweifeln das die Kommentatoren aller führenden Wirtschaftsmedien. Der Online-Handel brummt unterdessen ungebremst weiter.

Verleger und Werbewirtschaft protestieren gegen geplantes Werbeverbot im Saarland

Bei Redaktionsschluss gab es keine neuen Nachrichten aus dem saarländischen Ministerrat, der gestern ein Werbeverbot für Produkte, die nicht dem täglichen Bedarf oder der Grundversorgung dienen, verhängen wollte. Kritik kommt von Verlegern und Werbewirtschaft, die darin ein Kommunikationsverbot für die geöffneten Geschäfte sehen. „Kraft und Energie gehören doch in kluge Öffnungskonzepte und nicht in Werbeverbote“, zitiert die DPA den Hauptgeschäftsführer des VDZ Stephan Scherzer



Amazon droht wieder Ärger mit dem Kartellamt nach Sperrung von Händlerkonten

Im Januar war das Urteil gegen Amazon am Landgericht München schon einmal Thema bei etailment, nun ist das Bundeskartellamt aufmerksam geworden. Laut eines Berichts des Handelsblatts zeigen sich die Wettbewerbshüter durch das Urteil alarmiert, da die eigenen Ermittlungen gegen die Sperrung von Händlerkonten erst kürzlich auf Drängen von Amazon eingestellt wurden. Der Richter in München ordnete an, dass der Online-Riese ein gesperrtes Verkäuferkonto wieder öffnen und dem Händler Zugriff auf sein Guthaben gewähren muss. Es geht um 250.000 Euro. Die Stellung von Amazon sei marktbeherrschend, heißt es in der Urteilsbegründung.



Menschenunwürdig - Lieferando und Wolt bei Fahrer:innen weiterhin in der Kritik

Die Minusgrade der vergangenen Wochen haben ihnen zusätzlich zugesetzt, den Fahrer:innen der Lieferserviceanbieter Wolt und Lieferando in Berlin. Als menschenunwürdig beschreiben sie bei einer kleinen Kundgebung ihren Job gegenüber der Tageszeitung taz und fordern die Ausstattung mit Winterkleidung, einen Kältebonus sowie klare Vorschriften zu den Arbeitszeiten bei schwierigen Witterungsbedingungen.

Online-Supermarkt Coop.ch holt auf

Ein solides Wachstum von 14,3 Prozent auf einen Jahresumsatz von über 30,2 Milliarden CHF erzielte Coop im Coronajahr 2020. Nach



Verkauf von Ebay-Kleinanzeigen an Adevinta - britische Wettbewerbshüter melden Bedenken an

Das Bundeskartellamt gab im November 2020 grünes Licht für den Verkauf von Ebay-Kleinanzeigen an den Betreiber der Konkurrenzplattform Shpock, da letztere nur geringe Marktanteile in Deutschland hat. In Großbritannien sieht es ganz anders aus: Durch den Zusammenschluss bliebe als einzige Konkurrenzplattform Facebook Marketplace übrig, heißt es von Seiten der britischen Wettbewerbsbehörde



Britisches Finanzministerium prüft Steuer für den Online-Handel

Eine Idee, die auch in Deutschland schon im Raum steht, nimmt in Großbritannien konkrete Formen an: Dort prüft das Finanzministerium die Einführung einer Steuer auf den Online-Handel, um damit die Innenstädte im Königreich zu retten. Wie die Tageszeitung The Guardian berichtet, wolle man das Gleichgewicht zwischen online und stationären Geschäften wiederherstellen. Mehrere große Einzelhändler geben dem Finanzministerium Rückenwind. Eine Einführung könnte im Herbst erfolgen. ///// TRENDS & TECH Warum IT-Sicherheit nicht nur ein technisches Thema ist

Eine Forsa-Umfrage zeigt: Über 70 Prozent der Unternehmen sehen sich nicht durch Cyberkriminelle gefährdet. Dabei nimmt die Netzkriminalität drastisch zu, gerade im Bereich E-Commerce. Wie Sorglosigkeit beim Thema Sicherheit ganze Geschäftsmodelle gefährden kann, zeigen die



Eine Forsa-Umfrage zeigt: Über 70 Prozent der Unternehmen sehen sich nicht durch Cyberkriminelle gefährdet. Dabei nimmt die Netzkriminalität drastisch zu, gerade im Bereich E-Commerce. Wie Sorglosigkeit beim Thema Sicherheit ganze Geschäftsmodelle gefährden kann, zeigen die Gastautoren Steven Bailey und Steffen Ritter auf.