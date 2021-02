Der Kurierdienst Hermes testet mit Ford in London Fußgängerkuriere, um die Innenstädte zu entlasten, während die Briten bereits die Grabrede auf den stationären Handel halten. Pure Online-Marken sind auf dem Vormarsch. Dazu passt, dass Paypal vom Bezahldienstleister zur Super-App werden will und sowohl Einkaufsmöglichkeiten als auch Finanzprodukte anbieten wird. Wie es mit dem Handel in Deutschland weitergeht, hängt nun an der Zahl 35.

///// HANDEL NATIONAL

Saarland will Werbung für Produkte verbieten, die nicht zur Grundversorgung gehören

Als erstes Bundesland will das Saarland ab dem 22. Februar für die Dauer des Lockdowns die Werbung für alle Produkte verbieten, die nicht der Grundversorgung oder dem täglichen Bedarf dienen. Bußgelder zwischen 1.000 und 10.000 Euro stehen im Raum. Die Maßnahme gilt für alle Handelsbetriebe, die nach dem Schwerpunktprinzip ihr Warensortiment weiterhin ohne Einschränkungen anbieten können. Der Ministerrat wird morgen darüber beraten. Nicht von der Maßnahme betroffen sind Einzelhändler, die ihre Produkte im Click&Collect anbieten. Sie dürfen diese weiterhin verkaufen und dafür werben, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung.



57 Prozent der Einzelhändler sehen 2021 ihre Existenz bedroht

Der Handelsverband Deutschland publiziert erschreckende Zahlen: In einer aktuellen Umfrage gaben 57% der Befragten Einzelhändler an, im 1. Halbjahr (20%) oder in der zweiten Jahreshälfte (37%) ohne weitere Hilfen aufgeben zu müssen. Pro Tag verliere der Einzelhandel im Lockdown 700 Mio. Euro. Gleichzeitig sinkt die Verbraucherstimmung laut Konsumbarometer im vierten Monat in Folge. Der Handelsverband Bayern hat seine Mitglieder bereits aufgefordert, gegen die weiteren Schließungen zu klagen. Morgen treffen sich mehr als 40 Verbände zu einem Wirtschaftsgipfel mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier.

Im HDE-Online-Monitor für Januar dokumentiert der Verband das Wachstum des Online-Handels im Jahr 2020. Dieses lag im Vorjahresvergleich bei 21% oder zwölf Milliarden Euro Umsatzvolumen.



Studie zeigt Status der Digitalisierung im deutschen Einzelhandel

Zum zweiten Mal nach 2019 haben eStrategy Consulting und JLL die Digitalisierung im deutschen Einzelhandel untersucht. Dafür wurden 755 Geschäfte in zwölf Einkaufsstraßen von sieben Großstädten unter die Lupe genommen, und zwar nach 45 Kriterien und den vier Dimensionen - Online-Sichtbarkeit, Omnichannel-Features, digital unterstützte Kundenerfahrung am POS und digital getriebene Kundenbindung am POS. Der maximale digitale Reifegrad liegt bei 10 Punkten - der durchschnittliche Reifegrad der untersuchten Betriebe liegt bei niedrigen 3,7% - im Vergleich zu 2019 immerhin eine Steigerung von 0,6%. Insbesondere die Online-Präsenz habe den Reifegrad verbessert, heißt es in der Studie.