Wie wichtig Tankstellen-Shops sind, zeigt auch dieses Beispiel: BP und Uber Technologies gehen "eine globale strategische Partnerschaft für die Lieferung von Convenience-Produkten" ein, wie beide Unternehmen unisono mitteilen . Bis 2025 will Uber "eine große Auswahl" an Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs aus rund 3.000 BP-Shops liefern. Damit werde die bestehende Zusammenarbeit in Australien, Neuseeland, Polen, Südafrika und an der US-Westküste ausgebaut, und zwar 2022 in Großbritannien und an der US-Ostküste, von 2023 an in Kontinentaleuropa. Unter anderem sollen Uber-Direct-Lieferoptionen in die App "BP Me" eingebaut werden. McDonald's hat 2021 den (seit 2019 bestehenden) Heimliefer-Service "McDelivery" von 94 auf 110 Standorte ausgedehnt und im Februar eine neue Bestellmöglichkeit in die App eingebaut, wie das Unternehmen mitteilt . Durchschnittlich seien die bestellten Mahlzeiten innerhalb von 24 Minuten bei der Kundschaft zu Hause, ergänzt die Schweizer Nachrichtenagentur SDA , die Obergrenze liege bei 30 Minuten. Die Auslieferung werde von Just Eat, Divoora, Smood und Uber Eats übernommen. Insgesamt gebe es 172 McDonald's-Restaurants in der Schweiz.Der britische Drogeriemarkt-Betreiber Superdrug will laut Retailgazette.co.uk im September einen Marktplatz eröffnen und sei gerade auf Markenakquise. Im Auge habe das Unternehmen Hunderte von Marken von Luxus bis Start-up. Dabei wolle Superdrug "Listungsbarrieren für Innovatoren beseitigen", also auch Produkte aufnehmen, deren Anbieter eigentlich keine Infrastruktur für landesweiten Vertrieb besitzen. Priorität sollen Anbieter haben, die "black-owned" seien, Frauen gehörten oder geschlechtsneutrale Produkte böten.In den Jahren 2010 und 2017 hatte die EU-Kommission gegen mehrere (Fracht-) Fluggesellschaften millionenhohe Bußgelder wegen verbotener Preisabsprachen verhängt. Die Klagen dagegen waren teilweise erfolgreich, wie Airliners.de schreibt : Das Gericht der Europäischen Union habe Anfechtungen der Fluggesellschaften zurückgewiesen und die Bußen für Kartellverstöße zwischen 1999 und 2006 unter anderem für Singapore Cargolux, Air France-KLM und Singapore Airlines bestätigt. Bußen gegen British Airways und Cathay Pacific seien dagegen teilweise für nichtig erklärt und leicht geändert worden.