Während das endgültige weltweite Ende der Dash Buttons , einem Seitenarm der technischen Evolution, die so weder Kunden noch Gerichte wollten, nur Formsache war, und auch dervon Amazon-Chef Jeff Bezos im Wert von 1,8 Mrd. Dollar (Spritgeld für sein Raumfahrtprojekt), nur ein Fußnote eines Börsentages war, sollte man vor allem auf diese Drohung schauen: In Frankreich will Amazon die geplante dreiprozentigean seine Unternehmenskunden weiterreichen . Das könnte noch zu einigen Verwerfungen führen und hierzulande einige auf Ideen bringen.US-Onlinemöbelhändler Wayfair kann zwar den Umsatz im zweiten Quartal um 41,6% auf 2,3 Mrd Dollar steigern, aber bei den Verlusten ging es noch steiler nach oben: plus 80,6% auf -181,9 Mio Dollar. Imsind Kunden eben noch teurer zu bekommen und zu halten als andernorts. Sonst wäre im Flächengeschäft ja nicht gefühlt irgendwo Dauerschlussverkauf. In dem scheint übrigens auch die Aktie von Home24 zu sein.Nachdem Testläufe in Deutschland gut angekommen sind, lanciert eBay zunächst in den USA ab kommendem Jahr auf breiter Front seine Antwort auf "Fullfillment by Amazon".bietet Verkäufern einen kostengünstigen Lager- und Versandservice.